Marie Reim macht Fans mit TV-Projekt-Andeutung neugierig

Marie Reim (26) lässt ihre Fans rätseln. Nach ihrem ersten Auftritt auf Mallorca in diesem Jahr gab sie Schlager.de ein Interview und streute dabei beiläufig ein, dass bald ein Fernsehauftritt anstehen könnte. Welche Sendung, welcher Kanal und welcher Zeitpunkt dahinterstecken, bleibt ihr Geheimnis – auch wer dabei an ihrer Seite stehen würde, verriet Marie nicht. Offenbar ist noch nichts verbindlich vereinbart. Entsprechend vorsichtig formulierte die Musikerin: "Es steht einiges im Raum, aber es wäre jetzt zu früh, über Dinge zu sprechen, die noch nicht spruchreif sind – aber ja, es gibt unter anderem auch Berührungspunkte mit TV-Projekten. Drückt mir die Daumen." Die Fans müssen sich nun gedulden und gespannt auf konkrete Neuigkeiten warten.

Der Mallorca-Auftritt war für Marie offenbar erst der Anfang. Die Sängerin plant, dem Partyvolk auf der Baleareninsel künftig regelmäßig einzuheizen und dabei vor allem traditionellen Schlager zu spielen. Bei Schlager.de sagte sie: "Ja – man wird mich in Zukunft öfter dort sehen, ich freue mich, den klassischen Schlager wieder an die Playa zu bringen." Gleichzeitig steckt sie mitten in der Arbeit an neuer Musik. Über Monate hinweg traf sie sich im Studio mit Songwritern und Kollegen, um Lieder zu entwickeln. Dazu erzählte Marie: "Ich schreibe gerade viele neue Songs, war in den letzten Monaten in vielen Sessions mit Songwritern und Künstlern – es hat mir viel Spaß gemacht und es kommt bald Neues von mir."

Privat musste Marie zuletzt einen Rückschlag verkraften: Die Liebe zu Ex-Fußballprofi Raphael Wolf ist zu Ende gegangen, obwohl das Paar erst vor wenigen Monaten gemeinsam nach Düsseldorf gezogen war. Dort hatte die Sängerin in der Wohnung sogar ein eigenes Tonstudio eingerichtet. Geschäftlich bleibt man sich treu, denn Raphael managt sie weiterhin. Die Hingabe zur Musik liegt bei Marie in der Familie. Vater Matthias Reim (68) wollte Tochter und Sohn Julian Reim (29) zunächst aus dem harten Business heraushalten und bestand darauf, dass beide das Abitur ablegen. Doch statt wie vorgesehen zu studieren, landete Marie nach der Schule über ein Praktikum in einem Tonstudio und damit mitten in der Musikbranche. Der Weg ins Familiengeschäft war damit trotz aller Vorbehalte des Vaters letztlich doch vorgezeichnet. Konsequent setzt sie seither auf Musik.

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Imago Marie Reim bei der Kino-Preview von "Die Verräter" Staffel 4, Folge 1 im Cinenova Köln

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Imago Marie Reim beim 13. SchlagerOlymp 2025 auf dem Zentralen Festplatz in Berlin

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Instagram / https://instagram.com/mariereim_official/ Matthias und Marie Reim, Vater und Tochter

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