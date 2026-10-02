Royal-Biograf prophezeit Fergies überraschende Rückkehr

Royal-Biograf Andrew Lownie hält eine überraschende Rückkehr von Sarah Ferguson (66) ins Rampenlicht für möglich. Die als Fergie bekannte Duchess of York soll Berichten zufolge ein großes TV-Enthüllungsinterview planen, um ihr öffentliches Image zu verändern. Der Auftritt könnte mehr als ein Jahr nach der Veröffentlichung von Andrews brisantem Buch über Sarah und Andrew Mountbatten-Windsor (66) erfolgen. Der Autor glaubt laut Express, dass ein solcher Schritt mit professioneller Unterstützung durchaus funktionieren kann. "Mit gutem Reputationsmanagement hofft Sarah Ferguson, wieder die Opferrolle einzunehmen, und sie wird zurückkommen. Sie hat es schon zweimal geschafft, daher ist es möglich, die öffentliche Wahrnehmung zu verändern", erklärt er. Damit spielt der Biograf auf frühere Phasen im Leben der Herzogin an, in denen sie nach negativen Schlagzeilen wieder Fuß fassen konnte, und prophezeit ihr ein viel beachtetes Comeback in der Öffentlichkeit.

Nach Andrews Einschätzung kann sich das Bild, das die Öffentlichkeit von bekannten Persönlichkeiten hat, im Laufe der Zeit deutlich wandeln. In den vergangenen Jahren hätten schließlich auch andere Menschen eine gesellschaftliche Rehabilitation erlebt. Als Beispiel führt er Königin Camilla (79) an: Deren Ansehen habe sich deutlich verändert – und das, obwohl die Sympathie für Prinzessin Diana (†36) bis heute groß sei. "Die Menschen ändern ihre Meinung", erklärt der Biograf und ergänzt: "Man kann immer noch das Gefühl haben, dass Diana Unrecht getan wurde, aber Camilla hat sich ihren Weg zurück erarbeitet." Einen ähnlichen Weg traut er offenbar auch Sarah zu. Wann genau ein mögliches Enthüllungsinterview stattfinden soll, das womöglich zur Gefahr für die Royal-Family werden könnte, und bei welchem Sender es ausgestrahlt werden könnte, bleibt bislang allerdings offen.

Sarah ist sie vor allem unter ihrem Spitznamen Fergie bekannt. Die Mutter von zwei Kindern steht bis heute öffentlich eng mit Andrew Mountbatten-Windsor in Verbindung. Genau diese gemeinsame Geschichte rückte auch Andrew Lownie in den Mittelpunkt seines Buches. Darin widmet sich der Royal-Biograf ausführlich dem Leben des Paares und den Ereignissen, die ihren Ruf in der Öffentlichkeit geprägt haben. Sollte Sarah sich tatsächlich für ein ausführliches TV-Gespräch entscheiden, wäre es nicht der erste große Medienauftritt in ihrer Laufbahn. Bereits in der Vergangenheit nutzte die Herzogin Interviews, um ihre Sicht der Dinge zu schildern und sich dem Publikum zu erklären. Dass sich die öffentliche Stimmung bei den Windsors durchaus drehen kann, hat die Vergangenheit immer wieder gezeigt. Sarah selbst hat in ihrem Leben schon mehr als eine Kehrtwende hingelegt. Ob ein Interview genügt, um das Blatt erneut zu wenden, wird sich zeigen – der Biograf jedenfalls würde nicht gegen sie wetten.

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Imago Beim Knights of Charity Gala-Dinner in Cannes: Sarah Ferguson beim Festival de Cannes 2024

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Imago Sarah Ferguson bei der amfAR Gala in Antibes

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Imago Sarah Ferguson bei der Knights of Charity Gala im Palm Beach Casino in Cannes, 22. Mai 2024