Brooklyn und Romeo Beckham feiern nur neun Minuten entfernt

Das war knapp: Brooklyn Peltz-Beckham (27) und sein jüngerer Bruder Romeo Beckham (24) waren während der Paris Fashion Week zur gleichen Zeit im Zentrum der französischen Hauptstadt unterwegs – und zwar bei zwei Events, zwischen denen laut der Daily Mail gerade einmal neun Gehminuten lagen. Brooklyn besuchte zusammen mit seiner Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) eine Präsentation des Pariser Schmuckhauses Messika im Grand Palais. Hand in Hand betrat das Paar die Veranstaltung und nahm in der ersten Reihe Platz. Romeo feierte zur selben Zeit mit Freunden bei einer exklusiven Fashion-Week-Party im Hotel Plaza Athénée. Dort traf er unter anderem auf den spanischen Tennisstar Carlos Alcaraz (23). Wegen Brooklyns anhaltendem Zerwürfnis mit seiner Familie hätte eine zufällige Begegnung der Brüder durchaus angespannt ausfallen können. Dazu kam es den Berichten zufolge an diesem Abend allerdings nicht.

Für den ältesten Beckham-Sohn war es bereits die zweite räumliche Annäherung an seine Familie innerhalb weniger Tage. Schon am Vortag hatte das Model eine prominent besetzte Balenciaga-Show in Paris besucht. Und nur 24 Stunden später stand in der Stadt der nächste große Termin an: Victoria Beckham (52) präsentierte ihre neue Kollektion, zu ihrer Modenschau wurde auch der Rest der Beckham-Familie erwartet. Bei der Messika-Veranstaltung ließ sich Brooklyn von der angespannten familiären Lage jedoch nichts anmerken und wirkte an der Seite seiner Frau gut gelaunt. Nicola setzte bei ihrem Auftritt auf ein bauchfreies Oberteil und kombinierte es mit einer tief sitzenden Hose. Es war zudem nicht das erste Mal, dass sich beide Seiten beinahe über den Weg liefen. Eine ähnliche Konstellation hatte es bereits im Sommer gegeben: Damals hielten sich Brooklyn und Nicola sowie David Beckham (51) und Victoria zur gleichen Zeit in Saint-Tropez auf. Zwischen ihren jeweiligen Aufenthaltsorten lagen damals zeitweise sogar nur ungefähr fünf Gehminuten.

Den Bruch mit seiner berühmten Familie hatte Brooklyn zuvor in einem Statement öffentlich gemacht. Darin warf er seinen Angehörigen vor, ihr Streben nach der Marke Beckham habe sowohl seine Hochzeit als auch seine psychische Gesundheit beeinträchtigt. Außerdem behauptete er, seine Mutter habe bei der Hochzeitsfeier seinen ersten Tanz mit Nicola an sich gerissen und unangemessen mit ihm getanzt. David und Victoria äußerten sich bislang nicht öffentlich zu diesen Anschuldigungen. Während des Aufenthalts in Saint-Tropez hatte das Model anlässlich des Hochzeitstags auf Instagram betont, wie eng er und seine Frau zusammenstehen. Anlässlich ihres Hochzeitstags erklärte er auf Instagram, sie seien "stärker als je zuvor". Außerdem wünschte er sich ein Leben voller "Frieden, Privatsphäre und Glück" – fernab von "Image, Presse oder Manipulation".

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage von Brooklyn und Romeo Beckham

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Getty Images Romeo Beckham und Carlos Alcaraz bei Tag drei des Laver Cup 2026 in der O2 Arena in London

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Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz Beckham bei der Messika Womenswear Spring/Summer 2027 Show während der Paris Fashion Week