Ken Urkers (†) Schwester erhebt harte Vorwürfe gegen Gypsy

Nach dem Tod von Ken Urker erhebt dessen Schwester Autumn Urker schwere Vorwürfe gegen Gypsy Rose Blanchard (35). In einem emotionalen TikTok-Livestream am Donnerstagabend bezeichnete sie die Autorin sinngemäß als Lügnerin und warf ihr vor, gegenüber TMZ ein verzerrtes Bild ihrer Beziehung zu Ken vermittelt zu haben. Besonders eine Aussage will Autumn nicht unkommentiert stehen lassen: Dass die beiden zuletzt verlobt gewesen seien oder zum Zeitpunkt von Kens Tod überhaupt noch ein Paar gewesen seien. "Sch*ampe, nein, das wart ihr nicht", stellte sie in dem Stream klar, über den TMZ berichtete. Zu den genauen Umständen seines Todes machte die Schwester keine Angaben. Die Ermittlungen der Polizei laufen derweil weiter – Fremdverschulden wurde bislang nicht ausgeschlossen.

Doch damit nicht genug: Autumn behauptete außerdem, ihr Bruder habe Gypsy noch in der Nacht vor seinem Tod verabscheut. Belege für diese Darstellung lieferte sie in dem Livestream nicht. Auch Gypsys Vergangenheit thematisierte sie und wetterte: "Du wirst mit meinem Bruder nicht das verdammte Gleiche machen, was du mit Dee Dee gemacht hast. Du wirst keine Lügen über ihn verbreiten." Damit spielte sie auf den Tod von Gypsys Mutter Dee Dee Blanchard an. Die 35-Jährige war 2015 an der Planung der Tötung ihrer Mutter beteiligt und verbüßte dafür achteinhalb Jahre Haft. Zu den Anschuldigungen von Kens Schwester äußerte sich die Autorin bislang nicht – eine Anfrage von TMZ blieb zunächst unbeantwortet.

Ken war an seinem 34. Geburtstag leblos in einem Haus im US-Bundesstaat Louisiana aufgefunden worden. Zuvor hatte Gypsy ihm per Kurznachricht zum Geburtstag gratuliert, jedoch keine Antwort mehr erhalten. Später entdeckte ein Angehöriger ihn regungslos. Aus der Beziehung der beiden ging eine gemeinsame Tochter namens Aurora hervor. Autumn warf Gypsy in ihrem Livestream vor, mit dem Kind genau das erreicht zu haben, was sie sich gewünscht habe. Gypsy selbst hatte sich zuvor gegenüber TMZ zu Wort gemeldet und erklärt, Ken sei offenbar an den Folgen einer Überdosis gestorben. Sie bezeichnete ihn als "großartigen Vater" und betonte, er werde "für immer mein Seelenverwandter und mein roter Faden sein".

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Instagram / gypsyrose.ig Ken Urker und Gypsy Rose Blanchard im Januar 2025

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Instagram / gypsy.rose.blanchard.insta Gypsy-Rose Blanchard, Internetbekanntheit

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Instagram / gypsyrose.ig Gypsy-Rose Blanchard und Ken Urker mit ihrer Tochter, April 2025