Andrej Mangold kehrt mit 39 aufs Basketball-Parkett zurück

Andrej Mangold (39) gibt sein überraschendes Comeback auf dem Court! Nach einer mehrjährigen Pause greift der einstige Bachelor noch einmal aktiv ins Spielgeschehen ein. Künftig geht der Guard für die Oberhaching Tropics auf Korbjagd. Mit dem Verein aus dem Münchner Umland schlägt er in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga ProB auf und macht damit seine Rückkehr zum Leistungssport perfekt. Die Neuigkeit verkündete er auf Instagram höchstpersönlich: "Im fortgeschrittenen Basketballalter werde ich tatsächlich noch einmal in der BARMER 2. Basketball-Bundesliga ProB auflaufen, für die Oberhaching Tropics." Für den Neu-Münchner schließt sich damit zugleich ein Kreis. In der bayerischen Landeshauptstadt bestritt er vor rund 20 Jahren nämlich sein allererstes Bundesligaspiel.

Geplant war die Rückkehr auf das Spielfeld offenbar gar nicht. Eigentlich wollte sich der Sportler beim Training lediglich auf anspruchsvollem Niveau in Form halten. Doch daraus wurde schnell mehr, wie er auf Instagram schilderte: "Eigentlich wollte ich mich nur auf hohem Niveau fit halten. Doch schon nach ein paar Einheiten hat mich der Ehrgeiz wieder gepackt." Beim Schwitzen in der Halle wurde ihm schnell klar, dass er es noch einmal wissen will: Die Trainingseinheiten entfachten seinen Ehrgeiz neu, sich auf professionellem Niveau zu beweisen. Gleichzeitig möchte er sein über die Jahre gesammeltes Know-how als Mentor in das junge Team einbringen. Seinem neuen Verein sprach er in dem Beitrag ebenfalls seinen Dank aus: "Vielen Dank an den gesamten Verein für das Vertrauen und dafür, dass ihr mir trotz meiner beruflichen Verpflichtungen diese Möglichkeit gebt. Das ist alles andere als selbstverständlich." Mit Blick auf die kommenden Partien ergänzte er: "Ich freue mich extrem auf dieses Kapitel und vielleicht sehe ich ja den einen oder anderen von euch jetzt bei einem Heim- oder Auswärtsspiel in der Halle."

Die Liebe zum Basketball wurzelt bei Andrej tief und reicht weit vor seine Zeit im Reality-TV zurück. Bevor er als TV-Rosenkavalier über die Bildschirme flimmerte, verdiente er sein Geld bereits als waschechter Profisportler auf dem Court. Während seiner sportlichen Auszeit stand vor allem sein Privatleben im Fokus: Mit seiner Hochzeit und der Geburt seines ersten Kindes gab es gleich doppelt Grund zum Feiern. Inzwischen hat der Ex-Bachelor, der auch unter dem Spitznamen Dregold bekannt ist, seinen Lebensmittelpunkt nach München verlegt – und damit nur einen Katzensprung von seiner neuen sportlichen Wirkungsstätte in Oberhaching entfernt.

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Getty Images Andrej Mangold, Realitystar

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Instagram / dregold Andrej Mangold, TV-Bekanntheit

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Instagram / dregold Annika und Andrej Mangold mit ihrem Baby, Juli 2026

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