Nach GZSZ-Aus: Nina Ensmann genießt ihr Mamaglück

Für Nina Ensmann hat ein komplett neuer Lebensabschnitt begonnen: Die Schauspielerin hat Berlin verlassen und ist gemeinsam mit ihrem kleinen Sohn zurück in ihre Heimatstadt Düsseldorf gezogen. Im Gespräch mit RTL.de erzählte sie nun, wie sehr sie in ihrer Mutterrolle aufgeht – und dass sie selbst nicht damit gerechnet hätte, wie viel Freude ihr das Familienleben einmal bereiten würde. "Das Mutterdasein macht mir wahnsinnig viel Spaß", schwärmte die 41-Jährige. Auch über ihren Sohn sprach Nina voller Begeisterung: "Ein richtig kleiner, süßer, herzlicher, frecher Junge. Genau so, wie es sein soll." Besonders viel wird bei den beiden offenbar gelacht. Mutter und Sohn teilen laut der Schauspielerin zahlreiche Albernheiten miteinander und genießen ihren gemeinsamen Alltag in vollen Zügen.

In Sachen Erziehung setzt Nina auf eine Mischung aus Zuneigung und klaren Regeln. "Ich bin liebevoll konsequent", beschreibt sie ihren Ansatz. Grenzen gehören für sie zum Aufwachsen dazu, solange diese für das Kind verständlich und angemessen sind. "Ich bin der persönlichen Meinung, dass Kinder Grenzen brauchen und Grenzen denen auch guttun, sofern sie auch fair sind", erklärte sie gegenüber RTL.de. Wenn Nina ihrem Sohn etwas verbietet, möchte sie ihm deshalb auch vermitteln, warum das gerade nicht geht. Ein Nein aus rein egoistischen Gründen komme für sie nicht infrage. "Ich würde schon sagen, dass ich eine nette Mama bin", fasste sie zusammen. Gleichzeitig legt die Schauspielerin großen Wert auf bewusst verbrachte gemeinsame Zeit. Statt neben ihrem Sohn aufs Handy zu schauen, unternimmt sie lieber etwas mit ihm. Dann heißt es bei ihr beispielsweise: "Mein kleines Nugget, jetzt machen wir ein Abenteuer."

Mit ihrer Rückkehr nach Düsseldorf endet für Nina gleichzeitig ein wichtiger Abschnitt ihrer Karriere. Vier Jahre lang gehörte sie zum Cast von Gute Zeiten, schlechte Zeiten und war in der RTL-Daily als Jessica Reichelt zu sehen. Am 1. Oktober 2026 wurde ihre letzte Folge ausgestrahlt. Mit dem Abschied von Berlin lässt Nina damit nicht nur ihren bisherigen Arbeitsplatz, sondern auch ihren dortigen Freundeskreis zurück. Im Rheinland möchte sie sich nun ein neues Leben aufbauen – weiterhin als Schauspielerin, aber vor allem gemeinsam mit ihrem Sohn. Wie sehr sie ihre Mutterrolle einmal erfüllen würde, überraschte Nina offenbar selbst. Erst wenige Tage vor dem Interview habe sie ihrem Vater gestanden: "Papa, ich hätte gar nicht gedacht, dass das Muttersein so viel Spaß ist und so was Tolles ist."

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RTL / privat GZSZ-Bekanntheit Nina Ensmann mit ihrem Sohn

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Instagram / ninaensmann Nina Ensmann und ihr Kind auf den Seychellen, Weihnachten 2025

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RTL Nina Ensmann, Schauspielerin