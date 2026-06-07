Olaf der Flipper bekommt "Taschengeld" von Tochter

Olaf Malolepski (80), besser bekannt als Olaf der Flipper, hat in der ZDF-Sendung "Volle Kanne" einen selten offenen Blick hinter seine heile Schlagerwelt gewährt. Der Sänger erzählte dort, wie eng Berufliches und Privates bei ihm verzahnt sind und dass seine Familie längst zum festen Bestandteil seines Erfolgs geworden ist. Besonders Tochter Pia Malo und Ehefrau Sonja übernehmen im Hintergrund zentrale Aufgaben, während Olaf weiterhin unter seinem Künstlernamen auf Tour geht und sein Publikum begeistert.

Seit dem Ende der Kultband Die Flippers im Jahr 2011 steht Olaf solo auf der Bühne – doch allein ist er dabei nie. Pia kümmert sich um Management, Social Media, Tourplanung, Technik und steht als Sängerin mit ihm gemeinsam auf der Bühne. Über die digitale Welt scherzte Olaf bei "Volle Kanne": "Da lass ich mich von meiner Tochter aufklären", wie er in der Morgensendung erklärte. Auch in Geldfragen verlässt sich der Schlagerstar voll auf seine Liebsten: Laut Olaf regeln Sonja und Pia die Finanzen des Familienbetriebs. Mit einem Lächeln fügte er hinzu: "Ich kriege ab und zu Taschengeld, so ein bisschen." Parallel dazu arbeitet der Musiker an neuen Projekten: Zu seinem neunten Soloalbum "Weltklasse" ist im Herbst eine Tour geplant, außerdem sollen eine Biografie mit dem Titel "Papa, erzähl doch mal" und ein Podcast seine lange Karriere beleuchten.

Olafs Tochter Pia sammelte bereits in jungen Jahren Bühnenerfahrung an der Seite ihres Vaters und schlug später selbst eine erfolgreiche Laufbahn im Schlagerbereich ein. Trotz ihrer eigenen Karriere arbeiten Vater und Tochter bis heute eng zusammen. Sein Sohn Sven Malolepski wählte dagegen einen anderen beruflichen Weg. Nach seinem BWL-Studium machte er Karriere im Bereich Marketing und Vertrieb, blieb der Musik jedoch im Hintergrund verbunden. Privat lebt er mit seiner Familie zusammen und ist Vater der beiden Töchter Yuma und Mayla. Mit seinen Enkelinnen hat Olaf sogar schon ein gemeinsames Weihnachtslied aufgenommen. Auch seine langjährige Ehe mit Sonja bildet einen wichtigen Pfeiler in seinem Leben. Das Paar ist seit vielen Jahren glücklich verheiratet und bekräftigte seine tiefe Verbundenheit erst vor Kurzem erneut.

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Getty Images Olaf Malolepski, Sänger

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Instagram / olafderflipper Olaf Malolepski mit Hund

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Getty Images Olaf Malolepski und seine Frau Sonja im Dezember 2007