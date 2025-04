Vincent Gross und Olaf der Flipper erobern britische Charts

Vincent Gross (28) und Olaf Malolepski (79), bekannt als "Olaf der Flipper", sorgen jetzt anscheinend mit ihrem Song "Drinking Wine Feeling Fine" in Großbritannien für Begeisterung. Der Titel, der ursprünglich nur für deutsche Schlagerfans gedacht war, ging durch die Radio-Morgensendung "The Scott Mills Breakfast Show" der BBC viral. Moderatorin Ellie Brennan schwärmte: "Ich denke, das sollte der offizielle Sommerhit unserer Morgenshow werden." Sie und ihr Kollege Scott Mills feierten den Song live im Studio. Die beiden teilten ihre Euphorie über den Mix aus deutschem Schlager und Gute-Laune-Sound auch in den sozialen Medien. Laut RTL katapultierte dies den Song bis in die britischen iTunes Top 70.

Vincent selbst konnte sein Glück zunächst nicht fassen. Als er auf Instagram bemerkte, dass ihn der Beitrag der BBC markiert hatte, hielt er es zuerst für einen Scherz. "Als ich sah, dass sie mein Lied on air abfeiern, war meine Freude riesig!", sagte er der Zeitung Blick. Besonders begeistert zeigte er sich darüber, dass die Moderatoren Olaf als "Paul McCartney von Deutschland" und "Die Flippers" als "deutsche Beatles" bezeichneten. Offenbar plante das Radioteam sogar, Vincent im Rahmen eines Eurovision Song Contest-Events in Basel für ein Interview zu treffen, was zeigt, wie gut der deutschsprachige Schlager in Großbritannien ankommt.

Vincent, der 1996 in Basel geboren wurde, hat sich in den letzten Jahren einen festen Platz in der deutschsprachigen Schlagerszene erarbeitet. Olaf, Sänger der Kultband "Die Flippers", genießt Legendenstatus und erlebt seit seinem Comeback ein neues Hoch in seiner Karriere. Die Zusammenarbeit dieser beiden Musiker zeigt, dass deutsche Schlagermusik auch über Ländergrenzen hinweg Chancen hat, ein Publikum zu begeistern. Mit einem Gläschen Wein und viel positiver Energie haben sie einen Sommerhit geschaffen, der jetzt sogar globale Aufmerksamkeit erhält und möglicherweise die Türen für zukünftige internationale Schlagerprojekte öffnet.

