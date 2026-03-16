Olaf der Flipper erneuert Eheversprechen nach 55 Jahren

Olaf Malolepski (79) und seine Frau Sonja haben einen ganz besonderen Meilenstein gefeiert: Zum 55. Hochzeitstag erneuerte der Schlagersänger, bekannt als Olaf der Flipper, zusammen mit seiner Ehefrau das Eheversprechen. Die emotionale Zeremonie besiegelten die beiden mit neuen Trauringen. Gegenüber der Bild schwärmte der Musiker von seiner Partnerin: "Sie ist die Liebe meines Lebens." Seine Frau bedeutet ihm alles und ohne die heute 75-Jährige hätte er nach eigener Einschätzung vieles in seinem Leben nicht erreicht. Mehr als fünf Jahrzehnte gehen die beiden bereits gemeinsam durchs Leben und ihre Liebe scheint ungebrochen zu sein.

Die Geschichte des Paares begann im Jahr 1969 bei einem Auftritt Olafs in einem Lokal in Bretten. Der Musiker erinnert sich noch genau an den Moment, als er Sonja zum ersten Mal sah: "Als ich Sonja sah, sagte ich zu meinem Kumpel: Dieses Mädchen werde ich einmal heiraten", schilderte er rückblickend. Seine Frau bestätigte gegenüber der Bild, dass es bei beiden Liebe auf den ersten Blick gewesen sei. Zwei Jahre später, im Jahr 1971, heirateten die beiden schließlich. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor. Zuletzt gab Olaf 2024 ein gesundheitliches Update zum Zustand seiner Frau. Sonja kämpft gegen Brustkrebs, sei aber in den besten Händen und könnte dank der guten Behandlung auch 100 werden, so der Musiker.

Auch auf Instagram teilte Olaf seine Gefühle zum Jubiläum. Zu einem gemeinsamen Foto schrieb er: "Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, als wir uns das Jawort gegeben haben. Ich erinnere mich noch genau an diesen Tag – an dein Lächeln, an den Moment, als ich wusste: Das ist die Frau, mit der ich mein ganzes Leben verbringen möchte." In dem emotionalen Beitrag dankte der Sänger seiner Frau für ihre Unterstützung über all die Jahre: "Du warst immer mein Halt. Du hast mir den Rücken gestärkt, wenn ich gezweifelt habe. Du warst der Mensch, auf den ich mich immer verlassen konnte. Du warst und bist mein Anker." Neben dem Ehejubiläum steht für Olaf Ende März ein weiterer besonderer Anlass an: Am 27. März feiert der Schlagersänger seinen achtzigsten Geburtstag.

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Getty Images Olaf Malolepski und seine Frau Sonja im Dezember 2007

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Getty Images Olaf Malolepski und seine Frau Sonja

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Getty Images Olaf Malolepski mit seiner Frau Sonja, Oktober 2011