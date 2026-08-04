"Gefragt – Gejagt": 46.500-Euro-Sieg trotz fieser Fangfrage

Nervenstärke pur bei "Gefragt – Gejagt": In der beliebten ARD-Quizshow lieferte Kandidatin Corinna Ulbrich jetzt einen echten Krimi ab. In der neuen Ausgabe trat sie gemeinsam mit ihren Mitstreitern gegen Jäger Sebastian Klussmann an – es ging um satte 46.500 Euro. Ausgerechnet Moderator Alexander Bommes (50) brachte Corinna mit einer tückischen Sportfrage ins Schwitzen: Er wollte wissen, in welcher Sportart der FC Bayern München Ende Juni 2025 wieder deutscher Meister geworden war. Im Studio herrschte Spannung, denn der genaue Zeitpunkt im Juni ließ auf eine fiese Fangfrage schließen.

Alexander legte bei der Nachfrage immer wieder den Fokus auf das Wörtchen "Juni" und sorgte damit zunächst für ungeahnte Verwirrung bei Corinna. Denn die meisten dürften bei einer Meisterschaft des FC Bayern reflexartig an Fußball denken, doch die Männer der Fußballabteilung hatten ihren Titel bereits im Mai geholt. Nach kurzem Grübeln durchschaute die Kandidatin schließlich die Falle und entschied sich für Basketball. Die richtige Antwort: Der FC Bayern feierte im Juni 2025 tatsächlich seine deutsche Meisterschaft im Basketball. Mit diesem entscheidenden Punkt auf ihrem Konto half Corinna dem gesamten Team weiter und am Ende des Finales scheiterte Jäger Sebastian knapp am vereinten Wissen der Kandidatengruppe.

"Gefragt – Gejagt" läuft seit 2012 in der ARD und gehört zu den erfolgreichsten Quizshows im deutschen Fernsehen. Moderiert wird die Sendung von Alexander Bommes, der die Kandidaten regelmäßig mit kniffligen Formulierungen auf die Probe stellt. Die sogenannten Jäger sind ausgewiesene Quizexperten, die es den Teams so schwer wie möglich machen sollen, ihre erspielte Summe ins Ziel zu retten. Dass ein Team mit einer so hohen Summe wie 46.500 Euro den Jäger im Finale bezwingt, kommt dabei eher selten vor.

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ARD/Uwe Ernst "Gefragt – Gejagt"-Moderator Alexander Bommes

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Imago Sebastian Klussmann bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat", November 2023

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Getty Images Alexander Bommes, September 2024