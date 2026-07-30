Maxi Arland bekam unmoralisches Angebot von einem Priester

Schlagerstar Maxi Arland (45) hat in einem Interview offen über eine beunruhigende Begegnung aus seiner Kindheit gesprochen. Gegenüber dem Blatt Freizeit Blitz schildert der 45-Jährige, wie ihm ein katholischer Priester als Minderjähriger hinter der Bühne zu nahe kam. Der Mann soll ihm damals 20.000 Mark und eine Wohnung in München angeboten haben – im Gegenzug dafür, dass er sein Firmpate werden durfte. Eine Situation, die Maxi bis heute nicht vergessen hat.

Der Priester war laut dem Sänger ein festes Gesicht in seinem Fanclub und auf nahezu allen seinen Konzerten präsent. "Dieser Priester war in meinem Fanclub, war ständig auf allen Konzerten", erinnert sich Maxi. "Er hat dann auch immer Gespräche abseits der Bühne mit uns geführt und dann meinte er zu mir: 'Wenn ich dein Firmpate werden darf, dann kriegst du 20.000 Mark und eine Wohnung in München von mir.'" Der Schlagersänger ließ sich darauf jedoch nicht ein. "Da haben wir sofort gesagt, das geht gar nicht", betont er. "Das war tatsächlich ein unmoralisches Angebot." Mit seiner Erfahrung, so glaubt er, stand er in der Branche nicht allein da – und richtet deshalb eine klare Warnung an heutige Kinderstars: "So was gab es immer schon, und gibt es noch Kinderstars heute? Da kann ich nur sagen: Obacht!"

Maxi wuchs gemeinsam mit seinem Vater Henry und seinem Bruder Hansi auf der Bühne auf und wurde schon früh zum Kinderstar der Volksmusik. Anders als viele seiner früheren Weggefährten schaffte er den Sprung ins Erwachsenenleben und blieb auch als gereifter Künstler in der Musikbranche erfolgreich. Privat ist der Sänger derzeit Single. Mit einem Augenzwinkern spricht er darüber: "Ich hatte lange Partnerschaften, bin somit beziehungsfähig. Ich liebe meine Freiheit gerade, bin mir selbst genug. Und wenn jemand käme, der wirklich passt, dann wäre es die Kirsche obendrauf. Und ich lebe garantiert nicht wie ein Mönch."

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Andreas Rentz/Getty Images for Netflix Maximilian Arland bei der Premiere von "Dark" in Berlin

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Maximilian Arland in der Talkshow "Kölner Treff"

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Maximilian Arland