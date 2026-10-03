Erotikstar Annie Knight will nach Heirat weniger extrem sein

Annie Knight möchte bei ihrer Arbeit nach der Hochzeit mit Henry Brayshaw einen neuen Schwerpunkt setzen. Der Erotik- und Social-Media-Star bleibt zwar weiterhin auf Erwachsenenplattformen aktiv, will besonders extreme Aktionen in Zukunft aber deutlich reduzieren. Gegenüber OK! begründete der OnlyFans-Star ihren Entschluss etwas selbstironisch: "Ich werde zu beschäftigt damit sein, Ehefrau zu sein!" Ganz aus der Branche möchte die Frischverheiratete allerdings nicht, sondern lediglich die Inhalte anpassen. So möchte sie ihren Fokus stärker auf Bildungsinhalte und Projekte legen, die aus ihrer Sicht einen sinnvolleren Zweck erfüllen. Nach zahlreichen öffentlichkeitswirksamen Herausforderungen beginnt für Annie somit auch beruflich ein neuer Abschnitt, in dem spektakuläre Rekordversuche wie im Mai 2025 nicht mehr im Mittelpunkt stehen sollen.

So hatte Annie vor allem im vergangenen Jahr für große Aufmerksamkeit gesorgt: Damals hatte der Erotikstar nach eigenen Angaben innerhalb von sechs Stunden Sex mit 583 Männern. Im Anschluss musste sie aufgrund eines Endometrioseschubs im Krankenhaus behandelt werden. Ihr Ehemann gab ihr bei den Aktionen volle Unterstützung, obwohl die ungewöhnlichen Bedingungen ihres Berufs die Beziehung vor besondere Herausforderungen stellten. Annie zufolge sei deshalb vor allem eine sehr offene Kommunikation zwischen den beiden notwendig gewesen. Während Annie weiterhin voll und ganz auf die Unterstützung ihres Partners zählen kann, wollen sich die beiden nach der Hochzeit nicht direkt in den Berufsalltag stürzen: Stattdessen steht für Annie und Henry zunächst eine einwöchige Hochzeitsreise auf dem Programm.

Das Jawort gaben sich die beiden im Naturrefugium The Valley Estate im Currumbin Valley. Zu den Gästen gehörten vertraute Freunde und Familienmitglieder, darunter Annies Eltern sowie Henrys Mutter und seine Geschwister. Auch Erotikdarstellerin Lily Phillips (25) war Teil der Feier und unterstützte Annie als eine ihrer Brautjungfern. Während der Zeremonie trug die Social-Media-Bekanntheit ein weißes Kleid mit einem strukturierten Oberteil, einem ausgestellten Rock und einer langen Schleppe. Dazu kombinierte sie einen bodenlangen Schleier. Henry entschied sich hingegen für einen klassischen schwarzen Smoking mit Fliege.

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Instagram / anniekknight Annie Knight, September 2026

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Instagram / anniekknight Henry Brayshaw und Annie Knight an ihrem Hochzeitswochenende, September 2026

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Instagram / lilyphillip_s Lily Phillips, Model