Gerade harmonisch? Yeliz Koc & Jimi feiern Snows Geburtstag

Bei Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) stand ein ganz besonderer Tag im Kalender: Ihre gemeinsame Tochter Snow (5) feierte am 2. Oktober 2026 ihren fünften Geburtstag. Auf Instagram teilte die Reality-TV-Bekanntheit mehrere Eindrücke von der Feier, bei der die Familie den Ehrentag des kleinen Mädchens gemeinsam zelebrierte. Das Motto: beliebte Disney-Figuren. Entsprechend aufwendig fielen die Kostüme der Eltern aus: Jimi schlüpfte in die Rolle von Aladdin, während sich Yeliz als Pocahontas verkleidete. Zu den Aufnahmen fand die Influencerin liebevolle Worte für ihre Tochter: "Happy Birthday, mein kleines großes Mädchen! #5 Ich liebe dich über alles!", schrieb sie. Wo genau die Feier stattfand, ließ Yeliz offen. Auffällig war jedoch die harmonische Stimmung: Auf den gemeinsamen Bildern wirkten sie und der Schauspieler sichtlich vertraut miteinander.

Auf den Aufnahmen ist zu sehen, dass Jimi den fünften Geburtstag seiner Tochter Snow gemeinsam mit Yeliz feierte. Auch er griff das Disney-Motto der Party auf und erschien als Aladdin verkleidet. Damit verbrachte das Trio den besonderen Tag offenbar gemeinsam. Wie genau die Feier ablief und wer sonst noch dabei war, ließ die 32-Jährige in ihrem Beitrag offen. Im Mittelpunkt stand an diesem Tag natürlich Snow. Mit einer liebevollen Geburtstagsbotschaft machte ihre Mutter deutlich, wie viel ihr die Fünfjährige bedeutet und wie groß ihre Freude über diesen besonderen Meilenstein ist. Für viele Follower dürfte allerdings noch etwas anderes ins Auge gefallen sein: Jimi war ganz selbstverständlich an der Seite von Yeliz und ihrer gemeinsamen Tochter zu sehen.

Über Jahre hinweg prägte ein ständiges Auf und Ab die Beziehung zwischen Yeliz und Jimi. Phasen, in denen sie sich wieder annäherten, wechselten sich mit öffentlichen Streitigkeiten ab. Yeliz erklärte die Schwierigkeiten zwischen den beiden früher unter anderem damit, dass sich der 34-Jährige seiner Vaterrolle entzogen habe. Entsprechende Diskussionen wurden auch öffentlich ausgetragen. Umso auffälliger ist der Eindruck, den die beiden nun bei Snows Geburtstag vermittelten: Als Aladdin und Pocahontas traten Yeliz und Jimi als harmonisches Elternteam auf und feierten gemeinsam den großen Tag ihrer Tochter. Für Snow dürfte dabei vor allem eines gezählt haben: Mama und Papa waren beide an ihrer Seite.

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Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und seine Tochter Snow, Oktober 2026

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und ihre Tochter Snow, Oktober 2026

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Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025