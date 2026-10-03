Gescheiterte Beziehungen: Glaubt Anne Wünsche an die Liebe?

Anne Wünsche (35) hat in der Liebe schon einige Enttäuschungen erlebt – mehrere Beziehungen sind gescheitert und auch aus ihrem jüngsten Kennenlernen wurde am Ende keine Partnerschaft. Ganz verloren hat der Social-Media-Star die Hoffnung allerdings nicht. Im Promiflash-Interview antwortet die dreifache Mutter auf die Frage, ob sie weiterhin an die wahre Liebe glaube: "Ja, immer noch. Auch wenn ich langsam anfange, daran zu zweifeln." Aktuell entscheidet sie sich bewusst für das Leben als Single – einfach, weil sie allein glücklicher ist und bisher keiner der Männer wirklich zu ihr gepasst hat. Auch aus ihrem jüngsten, zunächst vielversprechenden Kennenlernen entwickelte sich letztlich keine feste Partnerschaft. Deshalb bleibt Anne vorerst lieber allein, als sich auf eine Verbindung einzulassen, die sich für sie nicht richtig anfühlt.

Dass sie bereits einige Männer getroffen hat, verschweigt die dreifache Mutter dabei nicht. Nach mehreren Dates fiel ihre Entscheidung am Ende jedoch immer wieder gegen den jeweiligen Mann und für das Singleleben aus. Ihre Ansprüche möchte Anne deshalb trotzdem nicht herunterschrauben – im Gegenteil. Dabei verlange sie nach eigener Aussage gar nichts Außergewöhnliches von einem potenziellen Partner. Gegenüber Promiflash fasst Anne ihre bisherigen Erfahrungen so zusammen: "Ich habe jetzt schon einige Dates gehabt und jedes Mal entscheide ich mich lieber dafür, weiter Single zu sein, statt für den Mann." Häufig hapere es vielmehr schon an der grundsätzlichen Einstellung: "Der Richtige war einfach noch nicht dabei und ich hasse es, wenn man mir dann sagt, ich soll meine Ansprüche runterschrauben. Ich erwarte nicht viel von einem Mann – aber bei vielen scheitert es schon am Mindset." Für eine Beziehung, die ihren Vorstellungen nicht entspricht, will Anne ihr derzeit zufriedenes Leben allein demnach nicht aufgeben.

Erst kürzlich hatte Anne öffentlich gemacht, dass aus ihrer zuletzt vielversprechend gestarteten Romanze doch nichts geworden ist. Wer der Mann an ihrer Seite war, behielt die Reality-TV-Bekanntheit für sich. Während des Kennenlernens hatte es zunächst durchaus danach ausgesehen, als könnte sich zwischen den beiden eine feste Beziehung entwickeln. Letztlich bemerkte Anne jedoch, dass einige für sie entscheidende Punkte nicht passten. Daraufhin zog sie einen Schlussstrich und entschied sich ein weiteres Mal ganz bewusst für ihr Leben als Single. Die Erfahrung reiht sich damit in ihre bisherigen Dates ein: Obwohl anfangs Potenzial vorhanden war, reichte es am Ende nicht für eine Partnerschaft. Ihre Fans nimmt Anne bei solchen Themen regelmäßig mit und teilt ihre Gedanken zu Dating und Beziehungen offen auf Social Media. Wie es in ihrem Liebesleben weitergeht, bleibt vorerst offen – fest steht nur, dass sie lieber allein bleibt, als sich für den Falschen zu entscheiden.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, Juli 2026

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Imago Anne Wünsche bei einer Geburtstagsfeier im Ballhaus Berlin am 10.08.2026