Pompös: Erotikstar Annie Knight gibt ihrem Henry das Jawort

Annie Knight und Henry Brayshaw sind seit Donnerstag offiziell ein Ehepaar! Der Erotikstar und sein langjähriger Partner gaben sich im Naturrefugium The Valley Estate im Currumbin Valley an der australischen Gold Coast unter freiem Himmel das Jawort. Wie die Daily Mail berichtet, fiel die Feier bewusst klein aus: Anwesend waren lediglich enge Freunde und Familienmitglieder, darunter Annies Eltern sowie Henrys Mutter und seine Geschwister. Für ihren großen Tag wählte die Braut ein schlichtes Kleid mit strukturiertem Oberteil, ausgestelltem Rock und langer Schleppe. Dazu kombinierte sie einen bodenlangen Schleier und Schuhe von Jimmy Choo. Ihr Bräutigam erwartete sie in einem klassischen schwarzen Smoking mit Fliege am Altar. Seine Ansteckblume war passend zu Annies Brautstrauß ausgewählt worden. Über das weitläufige Gelände wurden die Gäste mit Golfcarts zu den verschiedenen Bereichen gebracht. Bereits am Mittwoch hatte das Paar mit einer Feier auf den großen Tag eingestimmt.

Für besonders emotionale Momente sorgten die Eheversprechen. Während Henry seine selbst verfassten Worte vortrug, wischte er sich immer wieder Tränen aus den Augen. Auch Annie hatte ihr Gelübde selbst geschrieben und schon im Vorfeld verraten, dass sie dabei wohl mit ihrer Rührung zu kämpfen haben würde. "Ich werde weinen, wenn ich mein Eheversprechen vorlese. Ich habe es selbst geschrieben, es ist fünf Minuten lang!", kündigte sie gegenüber der Daily Mail an. Als Brautjungfer stand der Erotikstar Lily Phillips (25) an ihrer Seite und erlebte auch den Hochzeitskuss aus nächster Nähe. Zur Hochzeitsgesellschaft gehörten außerdem Annies zwei Cavoodle-Hunde, die von Betreuern zur Zeremonie geführt wurden. Nach dem Jawort schob Henry seiner frisch angetrauten Ehefrau einen Ehering von Cartier über den Finger – anschließend strahlten beide um die Wette.

Neu ist das gemeinsame Leben für die beiden allerdings nicht. Annie und Henry wohnen bereits seit eineinhalb Jahren zusammen. "Wir leben seit eineinhalb Jahren zusammen, deshalb fühlt es sich für uns schon so an, als wären wir verheiratet!", erklärte die Braut. Bevor es für die Frischvermählten zurück in den Alltag geht, steht jedoch noch eine einwöchige Hochzeitsreise auf dem Programm. Hinter dem Paar liegt zugleich eine schwierige Zeit: Henry kämpfte mit einer Spielsucht und häufte dadurch erhebliche Schulden an. Nicht auf der Gästeliste stand außerdem sein Vater, der Cricketstar James Brayshaw. Laut Annie haben Vater und Sohn bereits seit mehreren Jahren keinen Kontakt mehr. Ihr Beruf sei dabei nicht der Grund für die Entfremdung, betonte sie. Ganz günstig war die bewusst klein gehaltene Hochzeit trotz allem nicht: Bereits im Juni hatte Annie das Budget mit 170.000 Dollar beziffert. Allein 60.000 Dollar entfielen demnach auf die Location.

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Instagram / anniekknight Henry Brayshaw und Annie Knight an ihrem Hochzeitswochenende, September 2026

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Instagram / anniekknight Annie Knight, September 2026

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Instagram / annieknight Henry Brayshaw und Annie Knight im Mai 2025