Eric Stehfest verrät: Kehrt Chris Lehmann zu GZSZ zurück?

Eric Stehfest (37) hält seine Fans aktuell gehörig auf Trab: In einer Fragerunde auf Instagram kam der Schauspieler auf ein Thema zu sprechen, das seine Community offenbar seit Jahren beschäftigt – eine mögliche Rückkehr zu Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ein Follower wollte wissen, ob er sich vorstellen könne, noch einmal in die Rolle des Chris Lehmann zu schlüpfen. Eine klare Antwort blieb zunächst aus – stattdessen bedankte er sich für das anhaltende Interesse an seiner früheren Serienfigur. "Ich finde es total geil, dass ihr nach sechs, sieben, acht Jahren ununterbrochen fragt, wann Chris Lehmann zurückkommt. Das schmeichelt mir echt sehr", erklärte er. Anschließend erinnerte er an einen früheren Aufruf: "Ich habe euch ja damals aufgefordert, der Redaktion mal einen Brief zu schreiben, dass ihr euch Chris zurückwünscht – wer von euch hat's gemacht?" Dann wurde es kryptisch: "Ich komme zurück. Ich bin zurück. Ich werde zurück sein. Vielleicht, vielleicht auch nicht."

Ganz abgeschlossen war das Thema damit offenbar nicht. In einer weiteren Instagram-Story deutete Eric an, dass sich bei ihm beruflich tatsächlich etwas tut. "Schauspielerisch geht es jetzt auch langsam vorwärts. Aber ich bin zur vollkommenen Verschwiegenheit verpflichtet", ließ er seine Follower wissen. Ob das geheime Projekt etwas mit dem RTL-Hit zu tun hat, verriet er allerdings nicht. Damit bleibt die entscheidende Frage offen: Steht Chris Lehmann womöglich bald wieder im Kolle-Kiez vor der Kamera? Erics Aussagen lassen beide Möglichkeiten zu. Während sein "Ich bin zurück" zunächst wie eine konkrete Ankündigung klingt, relativiert er diese direkt mit einem "Vielleicht, vielleicht auch nicht". Fest steht lediglich: Ein Comeback hat der TV-Star nicht ausgeschlossen.

Eric gehörte von 2014 bis 2019 zum festen Cast von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" und prägte die Serie in dieser Zeit als Chris Lehmann. Sein Ausstieg liegt inzwischen mehrere Jahre zurück. Dass die Zuschauer noch immer nach einer Rückkehr der Figur fragen, dürfte ihn angesichts seiner Reaktion im Netz dennoch freuen. Schon früher hatte er seine Community dazu aufgerufen, der Redaktion Briefe zu schreiben und sich darin eine Rückkehr von Chris zu wünschen. Nach seinem Abschied von der Serie blieb Stehfest dem Fernsehen treu, allerdings in einem anderen Genre: In den vergangenen Jahren war er immer wieder in Reality-TV-Formaten zu sehen. Daneben widmet er sich der Musik. Ob nun bald auch wieder eine Serienrolle hinzukommt, hält der 37-Jährige vorerst geheim.

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