Meghans Ex-Agent teilt bissig gegen ihre Karrierepläne aus

Herzogin Meghan (45) und die Hollywoodagentur WME gehen offenbar getrennte Wege – und ihr bisheriger Agent Ari Emanuel findet dazu deutliche Worte. In einem Interview mit der Sunday Times wurde der Agenturchef gefragt, welche beruflichen Pläne die frühere Schauspielerin künftig verfolge. Seine Antwort fiel kurz und spitz aus: "Das Gute daran ist, dass ich darüber nicht mehr nachdenken muss." Damit deutete er an, dass er nicht länger für die Herzogin zuständig ist. Emanuel hatte Meghan nur rund drei Monate als Agent vertreten. Sein Kommentar fällt in eine Zeit, in der über ein mögliches Schauspiel-Comeback der zweifachen Mutter und neue Projekte in der Unterhaltungsbranche spekuliert wird. Die Agentur war Medienberichten zufolge an einigen von Meghans bisherigen öffentlichen Projekten beteiligt. Seine knappe Reaktion deutet nun auf das Ende der Zusammenarbeit hin.

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, Meghan könne in der kommenden Staffel von Guy Ritchies (58) Serie "The Gentlemen" eine größere Rolle übernehmen. Später hieß es jedoch, dass sie den Part nicht bekommen habe. Ein Freund der Familie stellte gegenüber dem Hello Magazine klar, dass es zwar Interesse aus der Branche gebe, bislang aber noch keine konkrete Zusage: "In letzter Zeit gab es Anfragen aus der Unterhaltungsbranche und Dinge, die sie in Betracht zieht, aber noch steht nichts fest. Es gibt lediglich Gespräche." Ganz von der Bildfläche verschwunden ist Meghan trotz der bislang ausgebliebenen neuen Schauspielrolle allerdings nicht. Auf Netflix präsentierte sie ihre eigene Show "With Love, Meghan". Zuvor war sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz Harry (42) in der viel diskutierten Dokuserie "Harry & Meghan" zu sehen, die weltweit für Schlagzeilen sorgte.

International bekannt wurde Meghan durch ihre Rolle als Rachel Zane in der Anwaltsserie Suits, in der sie mehrere Staffeln lang mitspielte. Nachdem ihre Beziehung zu Harry öffentlich geworden war, beendete sie ihre Schauspielkarriere und widmete sich ihren Aufgaben als Mitglied der britischen Königsfamilie. 2018 heirateten die beiden, inzwischen sind sie Eltern von zwei Kindern. Einige Jahre später zogen sich Harry und Meghan als arbeitende Royals zurück und bauten sich außerhalb Großbritanniens ein neues Leben auf. Seitdem konzentrieren sie sich vor allem auf eigene Medienprojekte – von Dokumentationen und Podcasts bis hin zu Lifestyle-Formaten. Ob die ehemalige Schauspielerin schon bald tatsächlich wieder vor der Kamera stehen wird, ist derzeit offen. Fest steht nur: Ari Emanuel muss sich mit dieser Frage nach eigener Aussage nicht mehr beschäftigen.

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan beim NBA All Star 2026 in Los Angeles

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Imago Herzogin Meghan in einer Gerichtssaalszene aus der Serie "Suits"