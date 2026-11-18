Prinz William (44) soll im Streit um den künftigen Status von Prinz Harry und Herzogin Meghan (45) auf eine klare Entscheidung drängen. Wie Rob Shuter auf seiner Substack-Seite berichtet, möchte der Thronfolger die Sussexes angeblich vor eine Wahl stellen: Bleiben sie dauerhaft in Großbritannien, sollen sie ihre Titel abgeben. Kehren sie nach Kalifornien zurück, dürften sie diese behalten. Über diesen angeblichen Vorschlag soll die Königsfamilie im kommenden Monat während der traditionellen Weihnachtszeit in Sandringham beraten. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht. Auch die künftige Rolle des Paares soll bei den Gesprächen Thema sein. Harry und Meghan hatten im Januar 2020 ihren Rückzug als hochrangige arbeitende Royals angekündigt. Laut dem Bericht leben sie seit August mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) wieder in Großbritannien. Wegen der Schulbildung ihres Nachwuchses sollen sie zunächst einen längeren Aufenthalt planen.

Ein Insider erklärte auf Rob Shuters Substack-Seite, welche Haltung William angeblich vertritt: "William glaubt, dass das lange genug so gegangen ist. Harry kann nicht nach England zurückziehen, seine royalen Titel behalten und so tun, als habe er nichts mit der Monarchie zu tun. Seine Haltung ist klar: Großbritannien oder die Titel. Er kann nicht beides haben." Dem Bericht zufolge will der Prinz von Wales verhindern, dass sich die Sussexes erneut zwischen einem Leben innerhalb und außerhalb des Königshauses bewegen. Die Quelle behauptet, William wolle die Frage noch vor seiner eigenen Thronbesteigung geklärt wissen. "William will nicht König werden, während das Megxit-Chaos noch immer über der Monarchie schwebt. Die Familie muss sich auf einen künftigen Weg einigen. Es wird keine weitere Halb-drin-halb-draußen-Regelung geben", sagte der Insider. Harry und Meghan sollen bei den angeblichen Beratungen allerdings fehlen. Zur Weihnachtsfeier in Sandringham seien sie nicht eingeladen. Die Feiertage wolle das Paar stattdessen in Kalifornien verbringen.

Schon zuvor war berichtet worden, William fordere Konsequenzen für seinen Bruder und dessen Frau. Auslöser soll ein Spaziergang von Harry und Meghan durch Nottingham gewesen sein, bei dem Passanten das Paar herzlich begrüßten. Das Star Magazine behauptete anschließend, William habe sich dadurch noch stärker für einen Entzug ihrer Titel ausgesprochen. Seiner Darstellung zufolge wertete er die öffentlichen Auftritte als Verstoß gegen die Absprachen zu Harrys Rückzug aus dem royalen Dienst. Deshalb soll er auch König Charles III. (78) zum Handeln aufgefordert haben. Meghan vermisst laut einem weiteren Insider unterdessen ihr Zuhause in Kalifornien und ihre Mutter Doria Ragland. Trotz des berichteten Aufenthalts in Großbritannien halte sie engen Kontakt zu ihren Freunden in Montecito. Für die Feiertage soll die Herzogin bereits Treffen mit ihnen organisieren. Ob es tatsächlich zu den beschriebenen Gesprächen über die Titel kommt, bleibt vorerst offen.

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

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Imago Besuch in Acton: William, Prince of Wales, am ActOne Cinema in London

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