Ein Leben im Palast schützt nicht vor familiären Skandalen: Herzogin Meghan (45), Königin Máxima (55) und Kronprinzessin Mette-Marit (53) mussten erleben, wie ihre Väter für negative Schlagzeilen sorgten. Derzeit steht Meghans Vater Thomas Markle Sr. (82) im Fokus. Wie Medien berichten, wird er aktuell beschuldigt, kinderpornografische Aufnahmen besessen zu haben. Demnach wurde er vom FBI festgenommen und bekam zunächst eine elektronische Fußfessel. Weil er versucht haben soll, diese zu durchtrennen, sei er anschließend in Haft gekommen, wie die Bild berichtet. Meghan, die schon seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrem Vater hat, äußerte sich daraufhin dazu, warum sie ihn von Archie (7) und Lilibet (5) fernhielt: "Ich hoffe, dass nun klar ist, dass meine Entscheidung, jeglichen Kontakt zwischen meinem Vater und meinen Kindern zu verhindern, trotz der Kommentare einer gewissen Presse einzig und allein dem Ziel diente, sie zu schützen." Ohne richterliches Urteil gilt für Thomas die Unschuldsvermutung. Mit einem schwierigen Vater ist sie aber nicht allein: Máximas Vater Jorge Zorreguieta (†89) war Minister in der argentinischen Militärdiktatur. Mette-Marits Vater Sven Høiby verkaufte Privates über seine Tochter an Boulevardmedien.

Nach den neuen Vorwürfen zog Meghan sich erst einmal zurück. Laut dem Bericht sagte sie eine Rede im Europäischen Parlament ab, die für den Wochenbeginn geplant war. Sie habe sich "emotional nicht stark genug" gefühlt. Wie ein weiterer Bericht nahelegt, denkt die Herzogin aber über ein großes TV-Interview nach, möglicherweise bei Channel 4. Eine feste Vereinbarung gebe es allerdings noch nicht. Auch Máxima wurde von der Vergangenheit ihres Vaters eingeholt: Jorge war unter Diktator Jorge Rafael Videla Argentiniens Landwirtschaftsminister. Der Historiker Michiel Baud hielt eine persönliche Beteiligung an Verbrechen des Regimes in einer Untersuchung für "praktisch ausgeschlossen". Es sei aber "undenkbar, dass er nichts gewusst hat". Zu Máximas Hochzeit mit Willem-Alexander im Jahr 2002 durfte er deshalb nicht kommen. "In Argentinien sind schreckliche Dinge passiert, aber ich war damals jung. Ich habe großen Respekt vor der Demokratie und den Menschenrechten. Es tut mir leid, dass mein Vater seine Kräfte in den Dienst dieses Regimes gestellt hat", erklärte die heutige Königin. Mette-Marits Vater Sven wiederum machte nach der Liaison seiner Tochter mit Kronprinz Haakon (53) Geschichten und Fotos von ihr und seinem Enkel Marius Borg Høiby (29) zu Geld. Gegenüber Se og Hør bezeichnete er sich später als "mehr oder weniger angestellt". Zeitweise soll ihm das Blatt bis zu 38.000 Euro im Jahr gezahlt haben. Zur Hochzeit durfte er trotzdem kommen, allerdings nur mit dem Versprechen, keinen Alkohol zu trinken.

Meghan wurde bereits 2018 ohne ihren Vater zum Altar geführt: Weil Thomas der Trauung fernblieb, begleitete sie der damalige Prinz Charles (78) auf einem Teil des Weges zum Altar. In der aktuellen Krise stehen ihr einem Bericht zufolge ihre Mutter Doria Ragland sowie Prinz Archie und Prinzessin Lilibet zur Seite. Doria soll den Ermittlern sogar dabei geholfen haben, ihren Ex-Mann auf Fotos zu identifizieren. Meghan selbst sei bereit, mit dem FBI und weiteren zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten. Máxima hingegen brach trotz allem nicht mit ihrem Vater. Er war bei den Taufen ihrer drei Töchter dabei, und kurz vor seinem Tod am 8. August 2017 reiste sie an sein Krankenbett in Buenos Aires. Das Verhältnis zwischen Mette-Marit und Sven litt dagegen unter seinen Enthüllungen und öffentlichen Auftritten. Bevor Sven mit 70 Jahren an Lungenkrebs starb, sollen sich die beiden aber noch versöhnt haben. In allen drei Fällen überschatteten die Affären der Väter wichtige Familienmomente.

Anzeige Anzeige

Imago Höflichkeitsbesuch in Oslo: Mette-Marit bei der Ankunft des belgischen Königspaars im Schloss

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

Anzeige Anzeige