Steht Prinz Harry (42) vor einem Comeback im britischen Königshaus? Der Herzog von Sussex soll sich deswegen bereits juristisch beraten lassen haben. Wie das Magazin New Idea berichtet, hat er seine Anwälte eingeschaltet. Sie sollen eine Art nachträgliche royale Vereinbarung prüfen, die klare Regeln für ihn und Herzogin Meghan (45) festlegen würde. "Harry hat sich bereits mit seinen Anwälten getroffen, um die 'nacheheliche' Vereinbarung der königlichen Familie durchzugehen, die die Regeln für seine und Meghans Rückkehr in den Kreis der Royals klären würde", heißt es in dem Bericht. Der Schritt soll erfolgt sein, nachdem die Sussexes Ende August mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach Großbritannien zurückgezogen sind. Harry soll bewusst sein, dass eine Annäherung an seinen Vater König Charles III. (78) erhebliche Zugeständnisse erfordern könnte. Weder die angeblichen Gespräche mit den Anwälten noch die Pläne für eine solche Vereinbarung wurden bislang offiziell bestätigt.

Was in dem royalen Regelwerk stehen soll, hat es in sich. Für neue Privilegien müssten Harry und Meghan angeblich auf einige Freiheiten verzichten. Dokus, Interviews oder Memoiren mit Kritik an der Monarchie wären künftig tabu. Auch eigene kommerzielle Projekte soll der Buckingham-Palast vorab absegnen müssen. Selbst organisierte Auftritte mit quasiroyalem Charakter wären ohne Zustimmung des Palasts ebenfalls nicht mehr erlaubt. Als Beispiele nennt das Magazin einen Termin in Nottingham und Harrys Besuch beim Europäischen Parlament in Brüssel. Dort hatte er über den Schutz von Kindern im Internet gesprochen. Charles soll dem Bericht zufolge rechtlich bindende Zusagen verlangen: "Wenn irgendwelche Privilegien wiederhergestellt werden sollen, müssen sie – rechtlich – allen Forderungen von König Charles zustimmen." Eine Rückkehr in offizielle royale Ämter wäre selbst dann nicht garantiert. Erst im September hatte der Palast klargestellt, dass Harry und Meghan keine arbeitenden Royals sind. Ihre wohltätigen Aktivitäten bleiben demnach privat, und ihre Hoheitstitel verwenden sie nicht. Royalexperten betonen zudem, dass Charles und Prinz William eine "halb drin, halb draußen"-Lösung ablehnen.

Schon bevor Harry angeblich bei seinen Anwälten vorstellig wurde, hatte es geheißen, dass Charles sich eine langfristige Rückkehr seines jüngeren Sohnes als arbeitender Royal vorstellen könne. Royalexperte Robert Jobson nannte damals eine öffentliche Entschuldigung als entscheidende Voraussetzung. Auch diese Darstellung wurde weder vom Palast noch von Harrys Seite bestätigt. Trotz vorsichtiger Annäherung gilt das Verhältnis zwischen Vater und Sohn weiterhin als belastet. Im Juli soll der Monarch Harry, Meghan, Archie und Lilibet für etwa eine Stunde in Highgrove House getroffen haben. Zwischen Harry und seinem Bruder William (44) herrscht dagegen angeblich weiterhin Funkstille. Charles wolle laut Experten den persönlichen Kontakt zu seinem Sohn und seinen Enkelkindern aufrechterhalten. William hingegen sehe weder privat noch als künftiger König einen Platz für Harry und Meghan in seinem engeren Umfeld. Als zentraler Knackpunkt gilt dabei das beschädigte Vertrauen.

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Imago Prinz Harry besucht die Eröffnung der Ausstellung "Lost Screen Memorial" im Europäischen Parlament in Brüssel

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Besuch das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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