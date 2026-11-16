Nach Festnahme von Meghans Vater soll König Charles handeln

Nach der Festnahme von Thomas Markle Sr. (82) appelliert Royal-Expertin Ingrid Seward eindringlich an König Charles III. (78) Der Monarch solle in dieser schweren Phase aktiv auf seinen Sohn Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) zugehen und ihnen Beistand leisten. Im Gespräch mit dem Magazin People betonte die Expertin jedoch, dass diese Annäherung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden müsse. Schließlich gehe es um eine heikle Angelegenheit innerhalb der Familie. "Es ist eine sehr private Angelegenheit. Es liegt am König, mit ihnen zu sprechen, aber er sollte dies nur im Privaten tun", betonte Ingrid. Ob Charles sich seit dem Bekanntwerden der Vorwürfe gegen Meghans Vater bereits bei den Sussexes gemeldet hat, ist bislang nicht bekannt. Offizielle Angaben zu einem möglichen Austausch zwischen dem König und dem Paar gibt es bisher nicht.

Die Festnahme von Thomas Markle Sr. erfolgte am 6. November unter schwerwiegenden Bundesvorwürfen: Ihm wird der Besitz von Kinderpornografie zur Last gelegt. Zuvor hatten Ermittler wegen des Verdachts auf den Besitz von Material über sexuellen Kindesmissbrauch gegen ihn ermittelt. Während Meghans Vater im Vorfeld jede Schuld von sich gewiesen hatte, zeigte sich die Herzogin von den aktuellen Anschuldigungen schwer getroffen. "Ich bin zutiefst erschüttert ... meine Gedanken sind bei allen Kindern, denen möglicherweise Schaden zugefügt wurde", zitiert der Daily Express aus ihrer Stellungnahme. Ingrid mahnt im Umgang mit dem Fall zu besonderer Sensibilität. Gleichzeitig ist sie davon überzeugt, dass Charles in seiner Rolle als Vater den ersten Schritt machen und auf Harry zugehen wird. "Ich bin sicher, dass er es tun wird. Jeder Vater würde das tun", erklärte die Royal-Expertin im Gespräch mit dem Magazin People.

Die Verbindung zu ihrem Vater hat Meghan bereits im Jahr 2018 komplett gekappt. In einer aktuellen Stellungnahme verdeutlichte die einstige Schauspielerin, dass die jüngsten Ereignisse nun für jeden verständlich machen, warum sie sich damals für den Kontaktabbruch entschied. Konsequent bleibt sie auch beim Nachwuchs: Thomas Markle Sr. hat absolutes Kontaktverbot zu ihren Kindern. Nach der Festnahme sagte Meghan zudem einen geplanten Auftritt an Harrys Seite ab: Am 10. November sollte sie ihn eigentlich ins Europäische Parlament in Brüssel begleiten. Laut Daily Express habe sie sich dafür jedoch "nicht stark genug" gefühlt. Harry hielt seine Rede über die Sicherheit von Kindern im Internet daraufhin allein. Meghan reiste trotzdem mit nach Brüssel und unterstützte ihren Ehemann vor Ort. Charles, der Harry Hilfe bei einer möglichen Scheidung angeboten haben soll, und die Sussexes hatten sich zuletzt im Juli persönlich gesehen. Seitdem soll es kein weiteres Treffen der Familie gegeben haben.

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POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

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Getty Images Herzogin Meghan bei einem Termin in Sydney

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