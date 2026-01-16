"Kind verloren": Julienco und Palina bestätigen Fehlgeburt

Palina und Julian Claßen (32) haben auf Instagram eine herzzerreißende Nachricht mit ihren Followern geteilt. Das Social-Media-Paar, welches erst vor Kurzem freudig ihre Schwangerschaft verkündet hatte, musste nun einen schweren Rückschlag erleiden. Palina wurde aufgrund von starken Blutungen ins Krankenhaus eingeliefert und die schlimmsten Befürchtungen wurden zur traurigen Realität: "Leider hat sich bestätigt, was wir befürchtet haben. Die Schwangerschaft hat nicht gehalten. Wir haben das Kind verloren und der Schmerz darüber ist kaum in Worte zu fassen."

In ihrem Beitrag erzählen Palina und Julian offen von ihrer Erfahrung und auch von dem Entschluss, ihre Community zeitnah mit eingeweiht zu haben: "Wir bereuen es keinen Moment, so früh von der Schwangerschaft berichtet zu haben. Offen darüber zu sprechen fühlt sich für uns richtig an, denn genau das ist das Leben." Sie betonen, dass es für sie der richtige Weg sei, auch die schwierigsten Aspekte ihres Lebens öffentlich zu teilen, um anderen Menschen Trost zu spenden und das Gefühl zu geben, nicht alleine zu sein. Palina erwähnte außerdem ihr PCO-Syndrom, eine hormonelle Störung, die Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben kann: "Auch mit dem PCO-Syndrom und dieser Erfahrung schauen wir nach vorne, nicht mit Angst, sondern mit Hoffnung und Liebe."

Bereits vor rund drei Wochen hatten die Influencer ihre Community auf die schwierigen Umstände vorbereitet. In bewegenden Storys schrieb Julian: "Gerade läuft leider nicht alles nach Plan. Es gibt leider größere Schwierigkeiten. Palina geht es nicht gut und wir warten auf Ergebnisse. Danke für eure Liebe und bitte gebt uns etwas Zeit." Für Palina und Julian wäre es das erste gemeinsame Kind gewesen. Aus seiner früheren Beziehung mit Bianca Heinicke (32) hat er bereits zwei Kinder.

Instagram / palinamin Palina und Julian Claßen, Social-Media-Stars

Instagram / julienco_ Social-Media-Star Julian Claßen und Freundin Palina, Dezember 2025

Instagram / julienco_ Julian Claßen postet ein Bild von Palina im Dezember 2025