Khloé Kardashian erteilt "Beverly Hills Housewives" Absage

Ein Auftritt von Khloé Kardashian (42) bei The Real Housewives of Beverly Hills ist vorerst ausgeschlossen. Obwohl die Unternehmerin seit beinahe 20 Jahren für Realitykameras posiert, lehnt sie einen Einstieg bei der Bravo-Reihe oder ähnlichen Formaten ab. In der neuen Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" sprach sie darüber mit Gast Paige DeSorbo. Dreharbeiten gehören für sie längst zum Alltag – allerdings stets mit der eigenen Familie. Abschreckend wirkt auf sie die Vorstellung, dass Frauen dort um Redeanteile kämpfen und über andere lästern sollen. Ein Wechsel in eine fremde Runde kommt für sie deshalb nicht infrage. Wie es hinter den Kulissen der Kultsendung tatsächlich zugeht, weiß Khloé nach eigenen Worten nicht genau. Ihr Urteil bleibt trotzdem unverändert: Das Konzept fühlt sich für sie schlicht falsch an.

Die Podcasterin erklärte: "Ich liebe sie, aber ich habe eigentlich nur mit meiner Familie gearbeitet und kann es mir nicht vorstellen." Und weiter: "Ich habe das Gefühl, dass um Sendezeit konkurriert wird, und so habe ich nie gelebt, weil es Familie ist." Besonders der Ton stört sie: "Es ist knallhart, und man muss schlecht über andere reden. Oder was ist sonst deine Aufgabe?" Paige wandte ein, dass man in solch einer Sendung eben Haltung zeigen müsse. Khloé pflichtete ihr bei: "Ja. Und manchmal möchte ich das nicht." Ganz abgeneigt ist sie dem Fernsehen aber nicht. Reizen würde sie eine Backshow nach dem Vorbild von "The Great British Bake Off". Noch lieber wäre ihr die Rolle der Gastgeberin bei einem Wettbewerb für Kinder. Solche Sendungen sieht sie nach eigenen Angaben besonders gern, etwa die Juniorausgabe von "American Ninja Warrior".

Seit 2007 begleiten Kameras das Leben von Khloé, damals mit dem Start von Keeping Up with the Kardashians. Heute läuft ihre Familie in The Kardashians wo neben ihr die Schwestern Kourtney Kardashian (47), Kim Kardashian (45), Kendall Jenner (30) und Kylie Jenner (29) sowie Mutter Kris Jenner (70) zu sehen sind. Wer sein Berufsleben als Teil eines Clans vor der Kamera verbringt, erlebt das Genre anders als Teilnehmerinnen, die in Gruppen fremder Frauen um Beachtung wetteifern. Auch zu Hause steht die Familie im Mittelpunkt: Khloé hat zwei Kinder, die achtjährige True und den vierjährigen Tatum. Der Vater beider Kinder ist ihr früherer Partner, der Basketballer Tristan Thompson (35). Dass ihr Kindershows besonders zusagen, passt daher bestens zu ihrem Alltag als Mutter.

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, August 2026

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Instagram / krisjenner Die Kardashians bei Kris Jenners 70. Geburtstag

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrem Sohn Tatum