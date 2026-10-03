Ute Freudenberg verrät ihr ungewöhnliches Fitnessgeheimnis

Wer denkt, Ute Freudenberg lasse sich von ihrer Parkinson-Erkrankung den Schwung nehmen, irrt gewaltig. Beim Besuch der "Goldenen Henne" in Leipzig plauderte die Sängerin gegenüber Schlager.de darüber, wie sie sich zu Hause fit hält: Statt ins Fitnessstudio zu gehen, stehen bei der "Jugendliebe"-Interpretin Trampolinspringen und Tischtennis auf dem Tagesprogramm: "Ich versuche aus allem, das Beste zu machen. Ihr wisst, ich bin ein positiv denkender Mensch und das werde ich auch weiterhin beibehalten." Bewegung bedeutet für Ute dabei weit mehr als sportliche Betätigung: Sie soll ihr helfen, weiterhin aktiv durch den Alltag zu gehen, neue Erlebnisse zu genießen und sich ihre zuversichtliche Haltung zu bewahren.

Wie ihre tägliche Routine genau aussieht, verriet Ute ebenfalls: "Ich springe täglich auf meinem Trampolin und spiele Tischtennis. Ich glaube, wenn man sich nicht mehr bewegt, dann rostet alles ein. Auch das Gehirn. Und das möchte ich nicht. Ich möchte so aktiv leben und viel Freude haben und wunderbare Dinge erleben." Ihre Übungen dienen deshalb nicht allein dazu, körperlich in Schwung zu bleiben. Genauso wichtig ist ihr, geistig beweglich zu bleiben, schöne Erfahrungen zu sammeln und ihren Alltag weiterhin selbst zu gestalten. Dass ihr das gelingt, war ihr beim Termin in Leipzig anzusehen: Strahlend und bestens erholt zeigte sie sich vor den Kameras. Von der regulären Livebühne hat sie sich zwar verabschiedet, ausgewählte öffentliche Termine nimmt sie aber nach wie vor wahr.

Im Dezember 2023 verabschiedete sich Ute Freudenberg nach rund fünf Jahrzehnten von ihrer aktiven Bühnenkarriere. Bei dieser Entscheidung spielte auch ihre Parkinson-Erkrankung eine Rolle. Seit dem Abschied führt die Schlagerikone ein deutlich ruhigeres Leben und widmet sich ganz alltäglichen Aufgaben. Komplett aus dem Rampenlicht verschwunden ist die gebürtige Weimarerin deshalb aber nicht. Am 3. Oktober soll sie als erster Schlagerstar überhaupt mit dem Weimar-Preis ausgezeichnet werden. Die Laudatio auf die Musikerin soll dabei ihre langjährige Kollegin Kim Fisher (57) halten.

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Getty Images Ute Freudenberg in Leipzig, Mai 2021

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Getty Images Ute Freudenberg in München, November 2012

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Getty Images Kim Fisher am Leipziger Opernball in Leipzig, Oktober 2021