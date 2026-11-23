Melania Trump (56) gibt seltene Einblicke in ihr Familienleben. In der Amazon-MGM-Studios-Produktion "Melania, The Series" sprach die First Lady mit Regisseur Brett Ratner (57) ausführlich über die Zukunft ihres Sohnes Barron Trump (20). Sollte er eines Tages wie sein Vater Donald Trump (80) in die Politik gehen wollen, würde sie ihm den Rücken stärken und ihn beraten. "Wann immer er meinen Rat oder meine Meinung möchte, bin ich für ihn da. [...] Ich bin eine sehr coole Mutter", erklärte die Ehefrau des US-Präsidenten in der Serie. Ganz fremd ist Barron die Welt der Politik ohnehin nicht. Wie Melania in der Serie verriet, mischte er im Präsidentschaftswahlkampf 2024 bereits hinter den Kulissen mit. "Er mag Politik. Er gab seinem Vater unglaubliche Ratschläge. Er erklärte ihm, wie er die jungen Wähler, seine Generation, erreichen kann", erzählte sie. So soll der Student seinem Vater empfohlen haben, in Podcasts aufzutreten und sich mit Streamern zu unterhalten. Einige der Gesprächspartner, die Barron vorschlug, seien Donald zuvor völlig unbekannt gewesen.

Druck vonseiten der Familie soll es dabei aber nicht geben. Barron soll ganz allein herausfinden, welcher Weg der richtige für ihn ist. "Ich denke, es ist sehr wichtig, dass er das Leben führt, das er möchte und das ihn glücklich macht. Ich möchte ihn nicht kontrollieren. Er hat seinen eigenen Kopf, seinen eigenen Charakter, seine eigenen Überzeugungen, und das respektiere ich", betonte Melania. Dass ihr Sohn schon früh reifer als Gleichaltrige sein musste, liegt laut Melania an seinem außergewöhnlichen Alltag. "Er ist sehr stark, weil er sehr schnell erwachsen wurde. Sein Leben ist nicht dasselbe wie das anderer Kinder", schilderte sie. Schon als kleiner Junge habe Barron ein neues Zuhause in Washington bezogen und sei viel unterwegs gewesen. "Mit zehn Jahren zog er ins Weiße Haus, er bereiste die Welt, also lernte er sehr schnell, wem er vertrauen kann und wem nicht", fügte die Mutter hinzu.

Kritik aus der Öffentlichkeit und Kommentare im Netz solle er als bloßes "Rauschen" abtun, rät sie ihm. Gleichzeitig gab Melania zu, dass sich Barron hin und wieder Sorgen um seine Sicherheit mache. Darüber spreche er allerdings nicht immer offen. Trotz der Bekanntheit seines Vaters hält sich der Präsidentensohn weitgehend aus dem Rampenlicht heraus. Er studiert an der Stern School of Business der New York University. Er ist das einzige gemeinsame Kind von Melania und Donald, der aus früheren Ehen vier weitere Kinder hat. Der Republikaner beschreibt seinen jüngsten Sohn als außergewöhnlich, sehr klug und gutherzig.

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Getty Images Melania Trump und ihr Sohn Barron Trump, November 2024

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Getty Images Barron Trump im Januar 2025

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