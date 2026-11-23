Jada Karabas (22) sorgt für klare Verhältnisse in Sachen Liebesleben! Die Tochter von Daniela Büchner (48) war vor Kurzem bei der Hype Fight Night gemeinsam mit Jerry Menges (31) vor den Kameras zu sehen. Die beiden wirkten dabei sehr vertraut miteinander. Einige User fragten sich daraufhin offenbar, wie es um Jadas Beziehungsstatus steht. Nun meldete sie sich in ihrer Instagram-Story zu Wort und stellte unmissverständlich klar, dass sie derzeit Single ist. Gleichzeitig trat sie dem Eindruck entgegen, sie habe während ihrer mittlerweile beendeten Beziehung etwas mit einem anderen Mann angefangen. "Kurze Klarstellung, weil ich mich gezwungen fühle: Ich bin in keiner Beziehung. Ich bin auch niemandem fremdgegangen", schrieb sie. Außerdem erklärte die TV-Bekanntheit: "Die Fotos wurden nur später gelöscht, weil ich darum gebeten wurde, und das war's. Mehr werdet ihr nicht erfahren, weil leben und leben lassen." Um welche Fotos es sich genau handelt, führte Jada in ihrer Story nicht weiter aus.

Damit bestätigt die 22-Jährige zwar das Ende ihrer früheren Beziehung, die näheren Umstände will sie jedoch konsequent aus der Öffentlichkeit heraushalten. Wann es zur Trennung kam und welche Gründe dazu führten, ließ sie offen. Auch zu ihrem Verhältnis zu Jerry äußerte sie sich nicht weiter. In ihrer Klarstellung ging es ihr ausschließlich um zwei Punkte: dass sie aktuell solo ist und dass an einem möglichen Fremdgehvorwurf nichts dran ist. Zudem lieferte Jada eine Erklärung dafür, warum gemeinsame Fotos erst nachträglich von ihrem Profil verschwunden waren. Sie selbst sei gebeten worden, die Bilder zu löschen, und dieser Bitte sei sie nachgekommen. Welche Hintergründe genau dahinterstecken und von wem die Bitte kam, ließ sie offen. Mit dem Satz "Mehr werdet ihr nicht erfahren" zog sie für ihre Community eine klare Grenze.

Dabei hatte Jada ihr Liebesglück im vergangenen Jahr noch ganz offen gezeigt. 2025 stellte sie ihren damaligen Freund Daniel in der Familienshow "Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen" vor. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden schon etwa anderthalb Jahre ein Paar. Kennengelernt hatten sich die beiden an der Universität, wo der Spanier sie angesprochen hatte. Zum Zeitpunkt des damaligen Berichts waren sie seit anderthalb Jahren zusammen. "Da, wo ich bin, ist er auch!", hatte Jada über ihren Freund gesagt. Damals hatte sie noch bei ihrer Mutter gewohnt. Auch im turbulenten Familienalltag hatte Daniel bereits seinen Platz gefunden. "Viel Stress und viel Action", hatte er lachend über das Zusammenleben mit Jada und ihrer Familie erzählt. Der Spaß war dabei nach seiner Schilderung aber nicht zu kurz gekommen. Jada hatte dazu erklärt: "Das macht uns, glaube ich, auch aus!" Auf Instagram hatte sie ihre Gefühle ebenfalls offen gezeigt. Ein gemeinsames Foto hatte sie damals mit den Worten "Meine bessere Hälfte" versehen.

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Getty Images Jada Karabas und Jerry Menges besuchen die Hype Fight Night Round 2 im Kölner Carlswerk

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Instagram / jadakrbs Jada Karabas, Juli 2025

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