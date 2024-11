So bewältigt Ute Freudenberg heute ihr Leben mit Parkinson

Bei der beliebten Sängerin Ute Freudenberg wurde im Jahr 2018 Parkinson diagnostiziert. Die "Jugendliebe"-Interpretin hat inzwischen aber einen Weg gefunden, trotz der krankheitsbedingten Einschränkungen ihr Leben zu genießen. Im Interview mit Bunte – auf dem roten Teppich zur Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig – sprach Ute gut gelaunt über ihr derzeitiges Befinden. Seit ihrem Bühnen-Aus im vergangenen Jahr sei sie rundum zufrieden: "Jetzt habe ich ein Leben, wie ich es mir nur erträumen konnte."

Ihr aktuelles "Traumleben" ermögliche es der Musikerin, sich vollkommen ihrer Gesundheit zu widmen. Aufgrund der neu gewonnenen Freizeit habe sie wieder die Gelegenheit, öfter Sport zu treiben und Freunde zu besuchen. Die Künstlerin schwärmte: "Ich kann ganz viele Dinge für meine Gesundheit tun. Ich habe gestern Abend zum Beispiel drei Stunden Tischtennis gespielt." Ute fasste zusammen, dass sie im Moment "sehr, sehr glücklich und sehr demütig" sei.

Erst vier Jahre nach der Diagnose ihrer Erkrankung sprach die Berühmtheit öffentlich darüber. Im TV-Talk bei "Riverboat" gab sie zum allerersten Mal Einblicke in ihren persönlichen Kampf mit Parkinson. Laut ihrer damaligen Aussage seien die Einschränkungen an ihrem rechten Arm einfach nicht mehr kaschierbar gewesen. Sie beschrieb: "Es geht nun alles etwas langsamer. [...] Aber ich werde mich der Krankheit nicht einfach so ergeben." Im selben Jahr feierte Ute ihr 50-jähriges Bühnenjubiläum und im Dezember 2023 gab sie ihr Abschiedskonzert in Erfurt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ute Freudenberg in Leipzig, Mai 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Ute Freudenberg in München, November 2012

Anzeige Anzeige