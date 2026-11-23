Tyra Banks (52) verband mit ihrem 2011 erschienenen Debütroman "Modelland" weitreichende Zukunftspläne. Das Model hoffte, damit eine neue Karriere einzuläuten und sich langfristig aus dem Modelgeschäft zurückziehen zu können. Im Mittelpunkt der Fantasygeschichte steht ein unscheinbares Mädchen, das an einer magischen Modelschule aufgenommen wird. Tyra träumte davon, rund um die Geschichte ein ganzes Universum aufzubauen – mit weiteren Büchern, Filmprojekten und einer Broadway-Show. Auch Fans, die sich als die Romanfiguren verkleiden, gehörten zu ihren damaligen Vorstellungen, wie das Magazin OK! berichtet. Doch der erhoffte Erfolg blieb aus, und der Flop setzte der Unternehmerin auch psychisch heftig zu. "Jenna, ich war depressiv", gab sie jetzt in der Sendung "TODAY With Jenna & Sheinelle" im Gespräch mit Jenna Bush Hager und Carson Daly (53) offen zu. Wie viel für sie an dem Projekt hing, machte sie dort ebenfalls deutlich: "Es war mein Ruhestandsplan. Ich wollte mich vom Modeln zurückziehen, diese Welt erschaffen, Bücher entwickeln und diese weltweite Modelland-Gesellschaft aufbauen."

Der Misserfolg ihres Romans nahm Tyra so sehr mit, dass ihre Mutter schließlich eingriff. Nach einem verzweifelten Telefonat machte sie sich gemeinsam mit ihrer besten Freundin auf den Weg nach New York, um ihrer Tochter beizustehen. Dort suchten die beiden das direkte Gespräch und machten ihr unmissverständlich klar: "Wenn du dich nicht um dich selbst kümmerst, wirst du als Nächstes auf dem Boden liegen und deinen eigenen Namen nicht mehr wissen." Tyra hörte auf den Rat und legte eine Arbeitspause ein. Für sie ging es zunächst für einen Monat nach Bali, wo sie am Ende ihren Aufenthalt sogar noch um einen weiteren Monat verlängerte. "Ich habe so viel gemacht. Einfach diese Zeit für mich allein, um mir zu sagen, dass mein Wert nicht vom Verkauf dieses Buches abhängt, hat mir wirklich geholfen", erzählte die Moderatorin in der Show. Ganz abgeschlossen war das Kapitel für sie trotzdem nicht: Die Erfahrung sei "etwas Zerbrochenes und Trauriges in einer Akte in meinem Gehirn" geblieben.

Jahre später erlebte Tyra Banks eine unerwartete Überraschung: Ihr Roman wurde auf TikTok plötzlich zum viralen Hit. Während eines Besuchs bei ihrer Mutter im kalifornischen Palo Alto wurde sie mehrfach dazu aufgefordert, einen Blick auf die Plattform zu werfen. Banks vermutete zunächst, dass dort negative Geschichten über sie kursierten. Doch stattdessen stieß sie auf eine Begeisterungswelle rund um "Modelland". Einige Fans nahmen laut dem Model sogar weite Wege auf sich und überquerten Bundesstaatsgrenzen, um ein Exemplar des Buches zu ergattern. In New York entstanden außerdem eine Off-Broadway-Show rund um ein Lied aus dem "Modelland"-Kosmos und ein Escaperoom zum Buch. Auch aus England, Japan und Irland kam großes Interesse. Für Mutter und Tochter wurde der späte Erfolg zu einem besonders emotionalen Moment: "Und meine Mutter und ich haben einfach in den Armen der jeweils anderen geweint." Am 3. November ist nun eine Neuauflage von "Modelland" erschienen – und Tyras einst geplatzte Pläne bekommen damit doch noch eine neue Chance, wie OK! berichtet.

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Getty Images Tyra Banks, Model

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Getty Images Tyra Banks, Topmodel

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