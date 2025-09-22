Nach Karriereende: Das macht Schlagerikone Ute Freudenberg

Nach ihrem Bühnenabschied im November 2023 genießt Ute Freudenberg das normale Leben abseits der großen Scheinwerfer. Die Schlagerikone, die ihre Karriere aufgrund ihrer Parkinson-Erkrankung beendet hatte, blickt dankbar auf 51 Jahre zurück, in denen sie ihren Traum auf der Bühne leben konnte. Heute ist das aber anders. "Ich mache, was jeder Mensch auch tut. Vom Einkaufen bis zum Kochen, vom Fensterputzen bis zum Waschen. Ein ganz normales Leben. Das habe ich aber auch schon vorher gemacht", erzählte sie TAG24 über ihr heutiges Leben.

Die letzten Jahre waren für Ute geprägt von großen Veränderungen, doch es geht ihr inzwischen besser als zum Zeitpunkt ihres Abschieds. "Ich stehe auf und freue mich über das Leben. Ich begrüße jeden Tag und wenn ich abends ins Bett gehe, sage ich danke für den tollen Tag", erzählte sie glücklich. An die belastenden Zeiten nach der Diagnose denkt sie nicht mehr zurück. Für die Zukunft wünscht sie sich vor allem Gesundheit "und dass ich meinen Optimismus nicht verliere. Dass ich so viel Freude habe wie jetzt und dass wir alle in Frieden leben können. Dass die Menschheit endlich mal zu sich kommt und nicht so viel Mist baut."

Bereits während ihres bewegten Künstlerlebens war Ute für ihre Bodenständigkeit bekannt. Ihren großen Durchbruch hatte die Sängerin mit dem Titel "Jugendliebe", der zu einer der bekanntesten Hymnen des deutschen Schlagers wurde. Mit ihrem heutigen positiven Lebensgefühl zeigt Ute, dass sie es meisterhaft versteht, sowohl beruflich als auch privat einen klaren Blick auf das Wesentliche zu behalten.

Getty Images Ute Freudenberg, November 2024

Getty Images Ute Freudenberg in Leipzig, Mai 2021

Getty Images Sängerin Ute Freudenberg

Wie findet ihr Utes bodenständigen Alltag nach dem Bühnenabschied? Total sympathisch – Stars, die Fenster putzen, sind unsere Heldinnen. Schade um die Bühne, aber das normale Leben gönnen wir ihr von Herzen. Ergebnis anzeigen