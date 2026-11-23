Die geplante Neuverfilmung von "American Psycho" steht offenbar ohne Regisseur da: Luca Guadagnino (55) ist nicht länger an dem Projekt beteiligt. Das bestätigte der Filmemacher im Podcast "Crew Call" von Deadline. Auf die Frage nach dem aktuellen Stand erklärte der "Call Me by Your Name"-Regisseur, dass es für ihn mit dem Film vorerst nicht weitergehe. Dabei fand er durchaus lobende Worte für das Drehbuch. Scott Z. Burns habe ein "fantastisches" Skript geschrieben, betonte Luca. Dennoch sei sein Ausstieg beschlossene Sache: "Leider wird es für mich vorerst nicht dazu kommen", stellte er klar. Wie es mit der Neuverfilmung weitergeht, ist damit offen. Ob das Studio Lionsgate einen anderen Regisseur verpflichten oder das Vorhaben ganz aufgeben wird, ist bislang nicht bekannt. Eine Stellungnahme zu Lucas Aussagen liegt bisher nicht vor.

Lionsgate hatte zuvor offiziell angekündigt, dass Luca eine neue Interpretation von Bret Easton Ellis' (62) berühmtem Roman "American Psycho" ins Kino bringen sollte. Dabei stellte das Studio von Anfang an klar, dass keine einfache Neuauflage des gleichnamigen Films aus dem Jahr 2000 geplant sei. In der damaligen Verfilmung hatte Christian Bale (52) den Investmentbanker und Serienmörder Patrick Bateman gespielt. Seit der Projektankündigung wurde vor allem über die Besetzung der Hauptrolle spekuliert. Als mögliche Kandidaten fielen unter anderem die Namen Drew Starkey (33), Patrick Schwarzenegger (33), Jacob Elordi (29) und Austin Butler (35). Eine offizielle Besetzung wurde allerdings nie bekannt gegeben. Lucas Ausstieg bedeutet zudem nicht zwangsläufig das Ende des Filmvorhabens: Seine Aussagen bezogen sich ausdrücklich auf seine eigene Beteiligung. Eine offizielle Absage des gesamten Projekts gibt es bislang nicht.

Ursprünglich war Luca in dem Podcast zu Gast, um über seinen neuen Film "Artificial" mit Andrew Garfield (43) zu sprechen. Im Gespräch gab der Regisseur auch einen Ausblick auf seine beruflichen Pläne. Nachdem er ein Jahr lang keinen eigenen Film gedreht habe, sei die Lust auf ein neues Projekt inzwischen wieder groß. Er habe bereits "ein paar Dinge" in Vorbereitung, verriet Luca. "Ich bin mir sicher, dass ich sehr bald wieder am Set sein werde", erklärte er. Wie groß das Interesse an seiner geplanten "American Psycho"-Version war, zeigte sich sogar unter den Darstellern des Originals von 2000. Einer von ihnen habe Luca angesprochen und gefragt, ob er seine damalige Rolle in der Neuverfilmung wieder aufnehmen könne. Um wen es sich dabei handelte, ließ der Filmemacher allerdings offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Luca Guadagnino beim Sundance Film Festival 2023

Anzeige Anzeige

Backgrid Luca Guadagnino, Regisseur

Anzeige Anzeige