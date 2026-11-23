Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) zeigten sich am Dienstagabend in einem seltenen Moment der Vertrautheit. Beim Verlassen der Earthshot-Preisverleihung im Jio World Convention Centre in Mumbai schritt das Paar laut Hello! Händchen haltend davon. Diesen innigen Augenblick hielt Veranstaltungsbesucher Ablaz Schemnad fotografisch fest – auf der Aufnahme, die Hello! vorliegt, ist im Hintergrund zudem Jason Knauf, der CEO des Earthshot Prize, zu erkennen. Dass sich William und Kate so offen zeigen, kommt eher selten vor. Bei öffentlichen Terminen verzichten der Thronfolger und seine Frau normalerweise auf solche Gesten. Ihre Zuneigung zeigen sie meist erst, wenn der offizielle Teil vorbei ist. Schon auf dem grünen Teppich gaben sich die zwei an diesem Abend allerdings auffallend innig. Beim Posieren für die Fotografen legten sie die Arme umeinander, während Kate ihrem Mann zärtlich über den Rücken strich.

Für William und Kate gibt es bei öffentlichen Terminen offenbar einen klaren Unterschied zwischen royalem Pflichtprogramm und persönlichen Augenblicken. Im offiziellen Teil bleiben die beiden meist professionell zurückhaltend, doch beim Verlassen der Veranstaltung blitzt hin und wieder ihre Zuneigung auf. Ganz neu ist das nicht: Schon im Februar 2025 präsentierten sie sich nach einem Besuch im walisischen Pontypridd ebenso vertraut. Auch 2022 vor der Earthshot-Preisverleihung in Boston gab es einen solchen Moment. Die Gala in Mumbai bildet den glanzvollen Höhepunkt der dreitägigen Indienreise des Prinzen und der Prinzessin von Wales. Für Kate ist es zudem der erste Besuch bei einer Earthshot-Veranstaltung seit vier Jahren. Zum Reiseprogramm zählen außerdem eine Partie Straßencricket mit Sportlegende Sachin Tendulkar am Montag sowie ein Treffen mit Premierminister Narendra Modi am Mittwoch in Delhi.

Seit 2011 gehen William und Kate als Ehepaar durchs Leben und blicken in diesem Jahr auf 15 gemeinsame Ehejahre zurück. Zu ihrer Familie gehören drei Kinder: Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8). Nach Kates Krebsdiagnose im Jahr 2024 gehen die beiden bei öffentlichen Auftritten spürbar liebevoller miteinander um, wahren bei offiziellen Anlässen aber nach wie vor ihre typische Zurückhaltung. Innerhalb der Königsfamilie galten öffentliche Zuneigungsbekundungen lange als ungeschriebenes Tabu. Dennoch erlauben sich William und Kate ab und zu vertraute Gesten, sobald die Arbeit erledigt ist. Ganz anders handhabten es Williams Bruder Prinz Harry (42) und dessen Frau Herzogin Meghan (45). Die beiden hielten auch während ihrer Zeit als arbeitende Royals bei offiziellen Verpflichtungen regelmäßig Händchen. Auf diese Weise machten sie bei ihren Auftritten kein Geheimnis aus ihrer Verbundenheit.

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate lächeln bei der Verleihung des Earthshot Prize in Mumbai

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Catherine fahren während ihres Besuchs zur Earthshot-Preisverleihung mit der Metro in Mumbai

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