Mit seinem Auftritt in der dritten Staffel von The White Lotus hat Patrick Schwarzenegger (33) offenbar auch innerhalb seiner Familie für Gesprächsstoff gesorgt. Besonders sein Schwager Chris Pratt (47) nahm eine Szene ganz genau unter die Lupe: Der Nachwuchsstar zeigt sich in der HBO-Produktion nämlich vollständig nackt. Im Interview mit E! News verriet Chris mit einem Grinsen: "Ich weiß, wohin mein Blick ging." Dass er mit Patrick nicht direkt verwandt ist, nutzte der Schauspieler gleich für den nächsten Scherz. "Ich bin nicht blutsverwandt mit ihm", stellte er klar, bevor er unverblümt zugab: "Ich habe mir diesen Penis angesehen, Bro." Doch hinter den frechen Sprüchen steckt vor allem große Bewunderung. Denn abseits der freizügigen Bilder hat Patrick seinen berühmten Schwager insbesondere mit seinem schauspielerischen Können überzeugt.

Vor allem Patricks Wandlungsfähigkeit scheint Chris nachhaltig beeindruckt zu haben. Dass sein Schwager vor der Kamera eine Persönlichkeit verkörpert, die mit seinem tatsächlichen Wesen kaum etwas gemeinsam hat, macht dessen Leistung für ihn besonders bemerkenswert. "Nein, er sieht großartig aus. Offensichtlich ist er ein körperliches Prachtexemplar. Aber er ist auch ein wirklich guter Schauspieler, denn die Figur, die er spielt, ist völlig anders als er selbst", erklärte er gegenüber E! News. Chris traut dem 33-Jährigen deshalb eine glänzende Zukunft in Hollywood zu. Seine positive Einschätzung sei keineswegs erst durch den Serienerfolg entstanden. Vielmehr habe er schon seit Langem an Patricks Potenzial geglaubt. "Ich sage es seit Jahren allen, und ich habe es ihm ebenfalls gesagt: Ich glaube wirklich, dass jetzt ein ganzes Jahrzehnt für Patrick beginnt", schwärmte der Guardians of the Galaxy-Star.

Die Verbindung zwischen den beiden Hollywoodstars besteht durch Katherine Schwarzenegger (36), mit der Chris verheiratet ist. Patrick ist ihr jüngerer Bruder und der Sohn von Arnold Schwarzenegger (79) und Maria Shriver (71). Auch seine berühmten Eltern wurden bereits auf den gewagten Fernsehauftritt angesprochen. Während Arnold die Darstellung seines Sohnes ausdrücklich lobte, hatte Maria den entscheidenden Moment offenbar verpasst. Gegenüber People schilderte sie ihre überraschte Reaktion: "Meine Kinder fragten: 'Hast du das gesehen?' Und ich sagte: 'Nein. Was?'" Für die Journalistin gab es dafür eine amüsante Erklärung: "Das zeigt: Die Augen einer Mutter sind immer auf die Augen ihrer Kinder gerichtet." Arnold dürfte mit solchen Aufnahmen hingegen bestens vertraut sein. Schließlich stand der ehemalige Bodybuilder schon vor seiner Schauspielkarriere unbekleidet vor der Kamera und zeigte später auch in verschiedenen Filmen viel Haut.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Patrick Schwarzenegger und Chris Pratt

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Getty Images Arnold Schwarzenegger und Patrick Schwarzenegger, Februar 2025

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