Mit diesen bekannten Männern führte Kim Fisher Beziehungen

Kim Fisher (56) macht nicht nur als Moderatorin der Talkshow "Riverboat" Schlagzeilen, sondern führte auch in der Vergangenheit Beziehungen zu namhaften Männern. Eine Liebesgeschichte verband sie in den späten Neunzigern mit Schlagerstar Matthias Reim (67). Die beiden sollen sich, wie schlager.de berichtet, bei der "ZDF-Hitparade" kennengelernt und ihre Beziehung vorerst geheim gehalten haben. Wann sie sich trennten, ist öffentlich nicht bekannt. Später war Kim mehrere Jahre mit dem Kabarettisten Hans-Werner Olm liiert, mit dem sie sich häufiger auf Veranstaltungen zeigte. Ihre letzte öffentlich bekannte Beziehung führte sie mit dem Filmproduzenten Lars Dittrich, von dem sie sich 2020 trennte. Seitdem gilt Kims Beziehungsstatus als ungewiss.

Auch wenn die Details über Dauer und Ende der Beziehungen häufig im Dunkeln blieben, steht Kim Fisher ihren Ex-Partnern offenbar weiterhin freundschaftlich gegenüber. In ihrem Song "Danke", den sie 2022 im Rahmen ihres musikalischen Comebacks veröffentlichte, thematisierte sie vergangene Liebe und die Bedeutung des Friedens nach einer Trennung. "Auch wenn man es sich in der ersten Zeit oft noch nicht vorstellen kann oder will – irgendwann kommt die Zeit, in der man Frieden miteinander schließen sollte", erklärte sie damals im Gespräch mit der Zeitschrift Superillu. Dass sie mit Matthias Reim bis heute eine Verbindung hat, wurde in gemeinsamen TV-Auftritten deutlich, bei denen die beiden mehrfach zusammen sangen.

Privat betont Kim Fisher, dass sie ihr Leben auch ohne festen Partner und Nachwuchs lebt. "Nein, ich brauche auch kein Kind, um mich als Frau zu fühlen. Das Leben ist, wie es ist. Mir fehlt nichts: Ich fühle mich weder einsam noch unvollständig", verriet sie der Superillu. Ihr Herz verschenkt sie stattdessen an Dackeldame Fritzi, die seit 2021 Teil ihres Lebens ist. Neben beruflichen Projekten – wie ihrem Podcast mit Klaus Wowereit (71) – bleibt die Moderatorin daher unabhängig und genießt ihre tierische Begleitung.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Fisher beim Leipziger Opernball in Leipzig, November 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Kim Fisher bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala in Dezember, Berlin 2016

Anzeige Anzeige