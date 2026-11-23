Für Regina Halmich (50) stand immer fest, dass sie keine eigenen Kinder möchte – und zu dieser bewussten Entscheidung steht sie bis heute ohne jedes Bedauern. Kurz vor ihrem 50. Geburtstag am 22. November plaudert die frühere Boxweltmeisterin im Gespräch mit Bunte ganz offen darüber, warum eigene Kinder für sie nie infrage kamen: Ein Leben mit Nachwuchs habe schlicht nicht zu ihren Plänen gepasst, und das klassische Modell aus eigener Wohnung, Ehe und Familiengründung habe sie nie gereizt. "Es hat einfach nicht zu meinem Lebensmodell gepasst. Ich bin die Boxweltmeisterin ohne Kinder und ohne Trauschein. Wahrscheinlich bin ich für manche echt unheimlich", erzählt die Sportlerin dem Magazin. Ihre Haltung zu dem Thema war schon früh klar: Bereits mit Anfang 30 habe Regina offen gesagt, dass sie keine Mutter werden möchte. An dieser Einstellung hat sich in den vergangenen Jahren nichts geändert. Obwohl sie in der Gesellschaft immer wieder auf Unverständnis stieß, sei sie sich ihrer Sache stets sicher gewesen.

Leicht wurde es Regina mit diesem Entschluss allerdings nicht immer gemacht. Über viele Jahre hinweg musste sie sich ständig rechtfertigen, weshalb sie keinen Kinderwunsch hegt. Doch beirren ließ sich die einstige Profiboxerin davon nie: Sie habe immer zu ihrer Haltung gestanden, stellt sie klar. Ob ein Leben glücklich und erfüllt ist, entscheidet sich für Regina eben nicht an der Mutterschaft. "Ich bin auch ein ganzer Mensch ohne Kind", stellt sie klar. Doch nicht nur eigener Nachwuchs, auch eine Ehe und ein fest vorgezeichnetes Familienmodell standen bei ihr nie auf der Wunschliste. "Ich hatte nie diesen festen Plan mit Eigentumswohnung, Heirat und Kind im Kopf. Das bin ich nicht", sagt die Sportlerin. Damit macht Regina deutlich, dass sie ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen gestaltet hat und sich nicht an gesellschaftlichen Erwartungen orientiert.

Rund um ihren runden Geburtstag lässt Regina ihre Fans auch an anderer Stelle an ihrem Leben teilhaben. Zu diesem Anlass soll ihre Biografie mit dem Titel "Die Herrin der Ringe" erscheinen. Darin schaut die frühere Boxweltmeisterin auf ihren Aufstieg im Sport zurück und erzählt von den Höhen und Tiefen ihrer Karriere. Doch zwischen den Buchdeckeln steckt weit mehr als ein bloßer Rückblick auf ihre Boxkarriere: Regina teilt darin auch sehr private Geschichten, von denen die Öffentlichkeit bislang kaum etwas wusste. Dass sie im Gespräch mit Bunte so aus dem Nähkästchen plaudert, passt gut zu ihrer aktuellen Offenheit – schließlich gibt die Sportlerin inzwischen deutlich mehr aus ihrem Privatleben preis als noch vor einigen Jahren. Ob ihr Leben ohne Kinder oder die bewusste Entscheidung gegen eine Ehe: Zu ihrem selbstbestimmten Lebensweg steht Regina heute ganz offen.

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Instagram / reginahalmich Regina Halmich, ehemalige Profiboxerin

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Getty Images Regina Halmich, Dezember 2024

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