Wlad Klitschko befürchtet Verlust von Haydens Verlobungsring

Seit dem Tod von Hayden Panettiere (†36) am 16. August 2026 gibt es offenbar Unklarheiten rund um ihren Nachlass. Besonders ein Schmuckstück ist bislang nicht auffindbar: ihr Verlobungsring. Wie Us Magazine berichtet, soll der Ring, den die Schauspielerin einst von Wladimir Klitschko (50) erhalten hatte, verschwunden sein. Trotz der späteren Trennung von dem Sportler hatte Hayden das Erinnerungsstück dem Bericht zufolge über Jahre aufbewahrt. Der Wert soll bei rund 500.000 US-Dollar, umgerechnet etwa 444.000 Euro, liegen. "Haydens Verlobungsring von Wlad, den sie all die Zeit aufbewahrt hat, ist verschwunden", zitiert das Magazin einen Insider. Demnach vermuten Freunde und Angehörige, dass jemand aus ihrem Umfeld den Ring an sich genommen haben könnte. Im Zusammenhang damit steht offenbar die Frage, ob während der letzten Tage der Schauspielerin Teile ihres Besitzes verpfändet wurden. Wann und unter welchen Umständen das Schmuckstück tatsächlich abhandenkam, ist bislang unklar.

Bereits einige Wochen vor dem Tod ihrer Tochter hatte Haydens Mutter Lesley Vogel (70) gegenüber der New York Times behauptet, Haydens On-off-Partner Brian Hickerson habe einige ihrer Besitztümer verpfändet, darunter eine Vintage-Gitarre. Einen konkreten Zeitpunkt nannte sie damals nicht. Ob dieser Vorgang mit dem Verschwinden des Verlobungsrings zusammenhängt, ist nicht belegt. Wladimir hatte unterdessen bereits vor Gericht seine Sorge geäußert, dass Wertgegenstände aus Haydens Nachlass verschwinden könnten, bevor die gemeinsame Tochter Kaya ihr Erbe antreten kann. Die Elfjährige ist minderjährig und laut den vorliegenden Unterlagen als Alleinerbin eingesetzt. Inzwischen läuft ein Nachlassverfahren, in dessen Rahmen Klitschko beantragt hat, die Vermögensinteressen seiner Tochter vorläufig vertreten zu dürfen.

Hayden und Wladimir waren von 2009 bis 2018 mit Unterbrechungen liiert. 2013 verlobte sich das Paar, aus der Beziehung ging Tochter Kaya hervor. Am 16. August 2026 wurde die "Heroes"-Bekanntheit von Brian Hickerson und dessen Bruder Zach leblos in ihrem Apartment in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina aufgefunden. Der alarmierte Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Hayden wurde 36 Jahre alt. Wie TMZ unter Berufung auf den Gerichtsmediziner von Greenville County berichtete, starb sie an einer Fentanyl-Vergiftung. In dem Bericht wurde ihr Tod als Unfall eingestuft. Bei der toxikologischen Untersuchung seien neben Fentanyl auch 4-ANPP sowie Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin nachgewiesen worden. Dem Autopsiebericht zufolge gab es zudem "keine Anzeichen eines Traumas", das zu ihrem Tod beigetragen haben könnte.

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Getty Images Wladimir Klitschko und Hayden Panettiere, Juni 2014

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Instagram / klitschko Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko posieren mit ihrer Tochter

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