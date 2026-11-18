Hayden Panettiere (†36) ist am 16. August dieses Jahres verstorben. In einer Wohnung in Greenville, die nun wieder für Urlauber zu haben ist. Das Apartment in den Judson Mill Lofts in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina war nach dem Tod der Schauspielerin mehrere Wochen lang nicht über Airbnb zu mieten. Nun ist die Unterkunft aber wieder auf der Buchungsplattform gelistet. Interessierte können sie also erneut reservieren – und ein Freiwilliger hatte sich schnell gefunden.

Einer der ersten Gäste nach der Pause erlebte dort laut TMZ allerdings eine Überraschung: Er habe wohl erst mitten in seinem Aufenthalt erfuhr er, dass die Darstellerin genau in diesen Räumen gestorben war. Abschrecken ließ sich der Urlauber davon aber nicht. Sein Fazit zu den Tagen in Greenville fiel trotz der unerwarteten Neuigkeit positiv aus, berichtet das Magazin. Er beschrieb die Wohnung als "sauber" und betonte, er habe einen "tollen Aufenthalt" gehabt. Die Unterkunft verfügt über ein Schlafzimmer mit Couch und ein Badezimmer. Auf den Fotos im Inserat ist zudem ein ausziehbares Sofa zu erkennen. Es handele sich dabei vermutlich um die Couch, auf der Hayden vor ihrem Tod geschlafen hatte.

Hayden hatte die Airbnb-Wohnung am Abend vor ihrem Tod gemeinsam mit ihrem Freund Brian Hickerson bezogen. Am darauffolgenden Sonntag kam Brians Bruder zu der Unterkunft. Dieser fand dort die Schauspielerin ohne Lebenszeichen vor und verständigte die Polizei. Bei seiner Befragung durch die Ermittler übergab Brian den Beamten eine Tüte mit Tabletten, die Hayden bei sich gehabt hatte. Die Gerichtsmedizin stufte ihren Tod später als versehentliche Überdosis ein. Demnach wurde diese durch Tabletten ausgelöst, die mit dem hochwirksamen Opioid Fentanyl versetzt gewesen seien. Die "Heroes"-Berühmtheit wurde 36 Jahre alt. Nur wenige Tage nach ihrem Tod wäre sie 37 geworden.

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Getty Images Hayden Panettiere im November 2022

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ActionPress Brian Hickerson und Hayden Panettiere, August 2018

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