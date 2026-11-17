Nach dem Tod von Hayden Panettiere (†36) erhebt ihre Mutter Lesley Vogel (70) schwere Vorwürfe gegen den Ex-Freund der Schauspielerin, Brian Hickerson. In der Sendung "Inside Edition" sprach sie mit Moderatorin Eva Pilgrim und machte dabei deutlich, dass sie ihn für die tödliche Überdosis ihrer Tochter verantwortlich macht. Auf die direkte Frage, ob Brian die Schuld trage, antwortete sie: "Absolut, daran besteht für mich kein Zweifel." Hayden war im August im Alter von 36 Jahren leblos in einer Wohnung in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina aufgefunden worden. Entdeckt haben sollen sie dort ihr On-off-Partner Brian und dessen Bruder Zach Hickerson. Die offiziellen Ermittlungsergebnisse liefern allerdings keine Grundlage für Lesleys Anschuldigungen: Haydens Tod wurde als Unfall eingestuft. Die Polizei stellte weder Spuren von Gewalt noch Hinweise auf ein Fremdverschulden fest. Im Zusammenhang mit ihrem Tod wurde Brian nicht angeklagt.

Laut Gerichtsmedizin starb Hayden an einer versehentlichen Überdosis. In ihrem Körper wurden unter anderem Fentanyl und Xanax nachgewiesen. Hinweise auf körperliche Verletzungen gab es demnach nicht. Im Oktober schloss die örtliche Polizei ihre Ermittlungen ab. Unabhängig davon soll die US-Drogenbehörde DEA nach dem Dealer suchen, von dem Hayden die Drogen bezogen haben könnte. Lesley ist dennoch überzeugt, dass Brian und Zach tief im Inneren um ihre Verantwortung wüssten. Einen behördlich bestätigten Beleg für diese Annahme gibt es allerdings nicht, und gegen keinen der beiden wurde im Zusammenhang mit Haydens Tod Anklage erhoben. Darüber hinaus wirft Lesley Brian vor, sie nach dem Tod ihrer Tochter mit E-Mails belästigt und darin mit rechtlichen Schritten gegen sie gedroht zu haben. Sie habe nicht darauf reagiert und ihn schließlich blockiert. Brian äußerte sich laut TMZ zunächst nicht zu den Vorwürfen. Warum sie ihm die Schuld gibt, erklärte Lesley folgendermaßen: "Ich hatte am Ende alles getan, um ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen, und ich dachte, wir machten unglaubliche Fortschritte. Es lief sehr gut. Und dann ließ sie sich traurigerweise wieder von Brian einwickeln."

Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter beschreibt Lesley als wechselhaft. Bis Hayden 16 Jahre alt war, hätten die beiden sehr viel Zeit miteinander verbracht. Mit dem Durchbruch ihrer Tochter durch die Erfolgsserie "Heroes" habe sich ihre Beziehung jedoch verändert. Zuletzt sollen die beiden im September oder Oktober 2025 Kontakt gehabt haben, als sie sich Nachrichten schrieben. Das war rund zehn Monate vor Haydens Tod am 16. August 2026. Bei der Beerdigung ihrer Tochter war Lesley trotz einer Einladung nicht anwesend. Wegen des angespannten Verhältnisses und möglicher Konflikte mit anderen Trauergästen habe sie es vorgezogen, der Trauerfeier fernzubleiben. "Ich wollte einfach keinen Wirbel verursachen. Es war wahrscheinlich das Beste", erklärte sie bei "Inside Edition". Hayden und Brian führten über mehrere Jahre hinweg eine On-off-Beziehung. Lesley hatte sich bereits in der Vergangenheit öffentlich besorgt über seinen Einfluss auf ihre Tochter geäußert. Außerdem hatte sie behauptet, Brian habe einige von Haydens Besitztümern verpfändet.

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Imago Hayden Panettiere und ihre Mutter Lesley Vogel, 2008

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ActionPress Brian Hickerson, 2018

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Getty Images Hayden Panettiere mit ihrer Mutter Lesley Vogel