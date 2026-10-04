Anouschka Renzi bei Promi-BB 2026: Sie sorgt für Wirbel

Morgen beginnt für Anouschka Renzi (62) das nächste Reality-TV-Abenteuer: Die 62-jährige Schauspielerin zieht bei Promi Big Brother ein. Dabei möchte sie sich vor allem so zeigen, wie sie wirklich ist. Ganz gelassen blickt sie ihrem Einzug allerdings nicht entgegen. Die permanente Beobachtung durch die Kameras nötigt ihr Respekt ab. "Ich bringe eine andere Farbe in diese Realitywelt. Und falls mich jemand fragt, habe ich auch viel zu erzählen", kündigt sie gegenüber Sat.1 an. Gleichzeitig gibt sie zu: "Ich freue mich auf diese Aufgabe, obwohl ich grundsätzlich auch etwas Respekt vor Big Brother habe." Anouschka ist bekannt dafür, eine klare Haltung und wenig Geduld für Oberflächlichkeiten zu haben – und dürfte damit für ordentlich Wirbel sorgen. Aber auch auf ihr Leben bezogen ist bei der Schauspielerin reichlich Gesprächsstoff vorhanden. Promiflash blickt auf ihre lange Karriere zwischen Theater, Fernsehen und Boulevard zurück.

Anouschka wurde am 6. August 1964 in Berlin geboren und heißt mit bürgerlichem Namen Anouschka Hubschmid. Ihre Karriere auf der Bühne begann bereits im Alter von 17 Jahren, als sie erstmals an einem Berliner Theater auftrat. Für ihre schauspielerische Ausbildung zog es sie anschließend nach New York, wo sie am renommierten Lee Strasberg Institute lernte. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie unter anderem mit Regisseur Peter Zadek und stand sowohl am Berliner Ensemble als auch am Théâtre de l'Odéon in Paris auf der Bühne. Einem größeren Fernsehpublikum wurde sie durch Auftritte in Serien wie "Forsthaus Falkenau", Verbotene Liebe, "SOKO Leipzig" und In aller Freundschaft bekannt. Auch auf dem Cover des Playboy war sie zweimal zu sehen. Für reichlich Aufmerksamkeit sorgte zudem ihre langjährige öffentliche Auseinandersetzung mit Désirée Nick (70). Der Streit zwischen den beiden Entertainerinnen landete Anfang der 2000er-Jahre sogar vor Gericht und sorgte über längere Zeit für Schlagzeilen.

Auch im Reality-TV hat Renzi inzwischen einiges an Erfahrung gesammelt. Nach eigener Aussage lehnte sie eine Teilnahme am Dschungelcamp zunächst 13 Mal ab, bevor sie sich 2022 schließlich auf das Abenteuer einließ. Im Camp erreichte sie den sechsten Platz und war die letzte Frau, die noch in der Staffel verblieb. 2025 war sie anschließend bei Kampf der Realitystars dabei, 2026 folgte Promis unter Palmen. Nun wartet mit "Promi Big Brother" bereits die nächste Realityshow auf die Berlinerin. Dort trifft sie unter anderem auf Tessa Bergmeier (37), Maurice Dziwak (28), Axel Schulz (57), Nadja Benaissa (44) und Gedeon Burkhard (57). Los geht es am 5. Oktober 2026 um 20:15 Uhr mit der Live-Auftaktshow auf Sat.1 und Joyn. Anschließend wird das Geschehen täglich zur Primetime ausgestrahlt und rund um die Uhr auf Joyn begleitet.

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Joyn / Marc Rehbeck Anouschka Renzi, Promi-BB-Kandidatin 2026

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Imago Anouschka Renzi, Juni 1988

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Joyn/Marc Rehbeck Die ersten zehn "Promi Big Brother"-Kandidaten 2026