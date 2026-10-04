Courteney Cox' Ex Johnny McDaid zeigt seine neue Partnerin

Johnny McDaid (50) hat seine neue Beziehung öffentlich gemacht. Der Musiker von Snow Patrol wurde am Montag im Londoner Hotel The Dorchester bei den BMI London Awards mit dem renommierten President's Award ausgezeichnet. Auf der Bühne richtete er einige Worte an seine Partnerin Rosie, die gemeinsam mit seiner Familie bei der Verleihung dabei war. "Natürlich gibt es viele Menschen, denen ich danken muss: meiner Familie, die hier ist, Anya, Josh, Sheila und meiner Partnerin Rosie. Danke für all eure Unterstützung, und ich liebe dich", erklärte er laut Daily Mail in seiner Dankesrede. Rosie saß bei der Verleihung gemeinsam mit Johnnys Familie im Saal und erlebte so hautnah mit, wie er ihr öffentlich seine Liebe erklärte. Bei der Frau an seiner Seite soll es sich dem Bericht zufolge um Rosanna Konarzewski handeln. Sie arbeitete früher als Model und hat sich inzwischen in einer ganz anderen Branche einen Namen gemacht: Heute ist Rosanna eine erfolgreiche Finanzmanagerin.

Zusammen sein sollen die beiden schon seit mehreren Monaten. Ihre Beziehung hielten sie bislang jedoch weitgehend von der Öffentlichkeit fern. "Johnny und Rosanna sind beide wirklich sehr private Menschen und bereits sehr gefestigt", verriet ein Freund des Paares gegenüber der Daily Mail. Über die Finanzexpertin schwärmte der Bekannte weiter: "Rosanna ist wunderschön, klug, überaus erfolgreich und unglaublich gut vernetzt. Sie haben einen engen Kreis aus Freunden und Familie, und alle freuen sich für sie." Beruflich gehört Rosanna zum Führungsteam einer weltweit führenden Investmentfirma und pendelt zwischen London und New York. Das dürfte gut zu Johnnys Alltag passen: Der Musiker lebt in London, hält sich aber ebenfalls regelmäßig in den USA auf. Neben ihrer Karriere engagiert sich Rosanna unter anderem für St John Ambulance und die Obdachlosenorganisation Crisis. Vor ihrem Wechsel in die Finanzwelt modelte sie kurzzeitig und unterstützte außerdem die Essstörungsorganisation Beat.

Vor Rosanna war Johnny mehr als zehn Jahre lang mit Courteney Cox (62) liiert. Der Friends-Star und der Songwriter hatten sich 2013 kennengelernt und waren zwischenzeitlich sogar verlobt. Ende 2025 ging die Beziehung dann still und freundschaftlich zu Ende, öffentlich bekannt wurde die Trennung allerdings erst im Juni 2026. Menschen aus dem Umfeld der beiden zufolge blieben Johnny und Courteney nach dem Liebes-Aus befreundet und haben inzwischen beide nach vorn geblickt. Johnny stammt aus dem nordirischen Londonderry und ist seit 2011 Mitglied von Snow Patrol. Auch seine musikalischen Weggefährten vergaß er bei der Preisverleihung nicht: In seiner Rede dankte er Gary Lightbody und Nathan Connolly und bezeichnete die beiden Bandkollegen als seine "Brüder". Der öffentliche Dank an Rosanna markierte jedoch den persönlichen Moment des Abends, in dem Johnny seine neue Partnerin erstmals ins Rampenlicht rückte.

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Getty Images Johnny McDaid und Rosanna Konarzewski bei den BMI London Awards 2026 im The Dorchester, London

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Getty Images Johnny McDaid, Sänger

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Getty Images Johnny McDaid und Courteney Cox bei der Hollywood For Science Gala 2019 in Los Angeles