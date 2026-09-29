Courteney Cox' Ex zeigt seine neue Liebe Rosie

Johnny McDaid (50) hat seine neue Beziehung nun offiziell gemacht – und das gleich vor großem Publikum. Bei der Verleihung der BMI Awards am Montag bezeichnete der Snow-Patrol-Musiker Rosie auf der Bühne als seine Partnerin und erklärte ihr vor dem Publikum seine Liebe. Wie Daily Mail berichtet, wurde Johnny an diesem Abend mit dem President's Award für seinen besonderen Beitrag als Songwriter geehrt. Seine Dankesrede nutzte er jedoch nicht nur, um über seine Arbeit und die Auszeichnung zu sprechen. Auch seine anwesende Familie und Rosie bekamen einen ganz persönlichen Platz in seinen Worten. Damit bestätigte der Songwriter erstmals unmissverständlich, dass er privat ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Besonders bemerkenswert ist das Timing: Erst im Juni dieses Jahres war bekannt geworden, dass seine langjährige Beziehung zu Courteney Cox (62) zu Ende gegangen ist.

In seiner Rede machte Johnny keinen Hehl daraus, wie wichtig ihm Rosie und seine Familie sind. Gegenüber den Gästen sagte er laut Daily Mail: "Natürlich gibt es viele Menschen, denen ich danken muss. Meiner Familie, die hier ist, Anya, Josh, Sheila und meiner Partnerin Rosie: Danke für all eure Unterstützung, und ich liebe euch." Bereits nach dem Bekanntwerden des Liebes-Aus mit Courteney hatte es geheißen, der Musiker befinde sich in der Anfangsphase einer neuen Beziehung. Sein öffentlicher Dank deutet nun darauf hin, dass aus dem zarten Anfang längst mehr geworden ist. Zur Einordnung: Courteney und Johnny sollen sich schon Ende 2025 getrennt haben, bekannt wurde die Nachricht aber erst im Juni 2026. Nach außen wirkt der Neustart dadurch besonders rasant. Ein Vertrauter erklärte gegenüber Mail on Sunday, die beiden hätten sich freundschaftlich und ohne Rosenkrieg getrennt, nachdem sie zunehmend "unterschiedliche Leben" geführt hätten. Courteney lebt überwiegend in Los Angeles, Johnny dagegen meist in London.

Courteney und Johnny waren seit 2013 ein Paar und zeitweise sogar verlobt. Kennengelernt hatten sich die Schauspielerin und der Musiker über gemeinsame Freunde, zu denen auch Ed Sheeran (35) zählt. Ganz ohne Turbulenzen lief ihre Beziehung nie: 2015 trennten sie sich ein erstes Mal, fanden wenige Monate später aber wieder zusammen. Insgesamt waren sie vor dem endgültigen Liebes-Aus somit mehr als ein Jahrzehnt miteinander verbunden. Noch im August 2025 zeigten sie sich gemeinsam bei einem Doppeldate in Malibu – dabei waren Courteneys Friends-Kollegin Jennifer Aniston (57) und deren Partner Jim Curtis. Ihre letzten gemeinsamen Aufnahmen entstanden einen Monat später bei den US Open. Trotz ihrer Trennung sollen Courteney und Johnny weiterhin ein enges Verhältnis pflegen. Sie sprechen angeblich sehr positiv übereinander und kümmern sich weiterhin als gute Freunde füreinander.

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Getty Images Johnny McDaid, Sänger

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Imago Courteney Cox, Schauspielerin

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Getty Images Johnny McDaid und Courteney Cox bei der Hollywood For Science Gala 2019 in Los Angeles

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