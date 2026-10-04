Meghan betont ihre Eigenständigkeit im Leben mit Prinz Harry

Seit etwas mehr als einem Monat leben Herzogin Meghan (45) und Prinz Harry (42) mit ihren Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) wieder in Großbritannien. In den Cotswolds gewöhnt sich die vierköpfige Familie gerade an einen völlig neuen Alltag – und dabei legt die Herzogin offenbar großen Wert auf ihre Eigenständigkeit. Laut einem Insider, den Heatworld zitiert, kümmert sich Meghan vor allem um die Eingewöhnung der Kinder und um den Ausbau ihrer Lifestylemarke As Ever. Harry soll sich dagegen auf seine eigenen Projekte und öffentlichen Auftritte konzentrieren. Dass die beiden unterschiedliche Prioritäten setzen, heißt dem Vertrauten zufolge aber keineswegs, dass die Herzogin sich ihrem Ehemann unterordnet oder nur die zweite Geige spielt. Stattdessen fahren die Sussexes bei Job und Familie eine Art "Teile-und-herrsche"-Strategie – jeder geht seinen Weg, und am Abend trifft man sich wieder am gemeinsamen Esstisch.

"Sie konzentriert sich auf die Kinder und ihre Marke, und ehrlich gesagt ist sie nicht daran interessiert, ihm wie irgendeine Stepford-Ehefrau hinterherzulaufen", erklärte die Quelle gegenüber Heatworld. Meghans Haltung sei, dass sie und Harry die Aufgaben untereinander aufteilen sollten – und der Prinz unterstütze diesen Ansatz. Ganz ohne Folgen bleibt die Aufteilung für ihn allerdings nicht: Sobald seine beruflichen Termine beendet seien, müsse er nach Hause eilen und seine Frau bei der Betreuung von Archie und Lilibet entlasten. Gleichzeitig stehe er momentan beruflich besonders unter Zugzwang. Meghan habe dem Umzug über den Atlantik unter der Voraussetzung zugestimmt, dass ihr Mann dadurch mehr Geld verdienen könne. Deshalb eile der Royal derzeit von einem Engagement zum nächsten und greife auf seine Kontakte zurück, um sich weitere Möglichkeiten zu erschließen. Dabei denke Harry laut der Quelle nicht nur an seine eigene Karriere: Wie versprochen wolle er auch Meghan neue berufliche Türen öffnen.

Der Umzug der Familie von den USA nach Großbritannien war bereits für August 2026 angesetzt. Das Vereinigte Königreich sollte anschließend für längere Zeit zum Hauptwohnsitz der Sussexes werden. Als neues Zuhause dient der vierköpfigen Familie Berichten zufolge ein privates Anwesen außerhalb Londons, das nicht zum Besitz des britischen Königshauses gehört. Wo genau es liegt, bleibt zum Schutz von Meghan, Harry und den Kindern unter Verschluss. Auch für den Nachwuchs bedeutet der Länderwechsel eine ordentliche Umstellung: Archie und Lilibet drücken inzwischen in Großbritannien die Schulbank, wobei die Quelle von einem recht kurzfristigen Schulwechsel spricht. Und trotz aller getrennten Projekte bleibt Zeit für Zweisamkeit: Das Paar lässt sich im Alltag in den Cotswolds unter anderem in örtlichen Pubs blicken. Meghan hat zudem offenbar eine sportliche Routine für sich gefunden: Die frühere Schauspielerin soll regelmäßig Reformer-Pilates-Kurse besuchen, während sich die Familie Schritt für Schritt in ihrer neuen Umgebung einlebt.

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Getty Images Herzogin Meghan im Mai 2026 in Genf

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Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Prinz Archie und Prinzessin Lillibet, Mai 2025

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Getty Images Bei der Pre-Closing Ceremony der Invictus Games Düsseldorf 2023: Meghan, Duchess of Sussex, und Prince Harry, Duke of Sussex