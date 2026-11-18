Prinzessin Dianas (†36) einstiger Rückzugsort in Südafrika sucht neue Besitzer. Das Tarrystone-Anwesen in Kapstadt wird derzeit für rund 150 Millionen Rand angeboten, umgerechnet sind das etwa acht Millionen Euro. Dort hielt sich die Royal im Jahr 1997 auf, nur wenige Monate vor ihrem Tod. In einem eigens für sie bestimmten Cottage fand sie damals Ruhe, Sicherheit und Privatsphäre. Zu jener Zeit gehörte das Grundstück noch ihrem Bruder Charles Spencer (62). Heute ist eine französische Familie Eigentümerin. Die Vermarktung übernimmt das Maklerbüro Greeff Christie's International Real Estate. Das Häuschen wurde inzwischen renoviert. Eine Quelle bei Tarrystone erklärte gegenüber GB News: "Aber ihr Schlafzimmer ist noch wie früher." Damit ist auf dem weitläufigen Grundstück offenbar ein Teil des Ortes erhalten geblieben, an den sich Diana nach ihrer Scheidung vom damaligen Prinzen Charles zurückzog.

Wer sich für das Anwesen interessiert, bekommt einiges geboten. In dem Cottage verteilen sich neun Schlafzimmer und ebenso viele Badezimmer. Hinzu kommen eine Küche, zwei Lounges und ein Speisesaal. Auch auf dem weitläufigen Gelände gibt es zahlreiche Extras: Neben mehreren Garagen gehören ein Schwimmbad, ein Tennisplatz sowie eine Turnhalle zur Ausstattung. Für den Verkauf zuständig ist die Immobilienexpertin Lynne Baker. Sie hebt besonders die Vorgeschichte des Hauses hervor. "Die königliche Bedeutung des Anwesens verleiht ihm eine gewisse wertsteigernde Herkunft", betont die Maklerin. Sollte tatsächlich jemand den geforderten Preis zahlen, wäre das ein neuer Rekord. Sollte tatsächlich der geforderte Preis von acht Millionen Euro erzielt werden, könnte der Verkauf laut Business Insider Africa sogar einen bisherigen Rekord brechen für diese Region. Dieser liegt demnach bei 120 Millionen Rand, was umgerechnet rund 6,4 Millionen Euro entspricht. Das Anwesen könnte somit nicht nur wegen seiner Verbindung zu Diana für Aufsehen sorgen.

Dianas Bruder Charles hatte das Cottage einst für seine Schwester vorgesehen. "Das Cottage wurde von Earl Spencer nur für Diana vorgesehen, und niemand sonst wohnte dort. Es war der private, sichere Ort seiner Schwester", schilderte die Quelle gegenüber GB News. Nach ihrer Scheidung vom damaligen Prinzen Charles zog sich die Prinzessin dorthin zurück. Ihre Söhne Prinz William (44) und Prinz Harry (42) kannten das Anwesen zu diesem Zeitpunkt bereits: Schon 1996 waren die beiden dort zu Besuch gewesen. Während ihres Aufenthalts in Südafrika im Jahr 1997 traf Diana außerdem Nelson Mandela (†95) in dessen Amtsresidenz Genadendal. Dianas Bruder trennte sich schließlich im Jahr 2000 von dem Tarrystone-Anwesen. Seitdem hat das Anwesen bereits mehrfach den Besitzer gewechselt – und wartet nun erneut auf neue Hausherren.

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Getty Images Prinzessin Diana im November 1992

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Getty Images Prinzessin Diana und Prinz Harry im August 1995

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