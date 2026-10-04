Nackt: Katja Bienert spielte mit 11 Jahren in Erotikfilm mit

Im Frühjahr 1978 stand Katja Bienert (60) für das Erotikdrama "Die Schulmädchen vom Treffpunkt Zoo" vor der Kamera – und war zu diesem Zeitpunkt gerade einmal elf Jahre alt. In dem Streifen zeigt sich die Nachwuchsschauspielerin auch unbekleidet. Ihr wahres Alter hielten die Macher vor der Öffentlichkeit jedoch bewusst geheim: Da sie erst im September 1978 ihren zwölften Geburtstag feierte, mogelten die Verantwortlichen kurzerhand ein Jahr hinzu. In der rund anderthalbstündigen Produktion verkörperte Katja die Schülerin Petra, die sich in einen Stricher verliebt und für ihn Drogen beschafft. Auch das Thema Prostitution war fester Bestandteil der Handlung. Das Werk sollte nach den Vorstellungen der Produzenten der Aufklärung von Jugendlichen dienen. Jahrzehnte nach den Dreharbeiten erinnert sich die Schauspielerin nun im Gespräch mit t-online an das Projekt.

Nach eigener Aussage wusste Katja im Vorfeld ganz genau, worauf sie sich am Set einließ. Als etwas rein Erotisches nahm sie das Projekt damals gar nicht wahr – für sie stand das ernste Schicksal rund um die Drogensucht im Vordergrund. Die Atmosphäre am Set behält sie rückblickend sogar positiv in Erinnerung. "Die Dreharbeiten hatten etwas sehr Befreiendes für mich", offenbart sie im Interview. Bei den Aufnahmen, in denen die junge Darstellerin oben ohne agierte, wurde zudem peinlich genau auf ihre Privatsphäre geachtet: Das halbe Filmteam musste während dieser Szenen das Set räumen. Unbehaglich habe sie sich bei den Aufnahmen zu keinem Zeitpunkt gefühlt, unterstreicht die Schauspielerin. Im Nachhinein stuft sie die heiklen Szenen als "relativ harmlos" ein.

Ihre gelassene Haltung erklärt Katja auch mit ihrem für das Alter ungewöhnlich weit fortgeschrittenen Entwicklungsstand. Bereits als Neunjährige brachte sie es auf eine Körpergröße von 1,72 Metern und war damit praktisch ausgewachsen. Unter ihren Mitschülern fühlte sie sich wegen ihrer Statur und der früh entwickelten Kurven oft wie eine Außenseiterin. Beim Schulsport wurde sie regelmäßig als Letzte ins Team gewählt, während ihr im Alltag immer wieder unangenehme Blicke zugeworfen wurden. Erst vor der Kamera konnte sie schließlich unbefangen mit dem umgehen, was sie sonst mühsam zu kaschieren versuchte. Exakt in diesem Rollenwechsel sieht die Darstellerin, die 2021 ihren Mann durch einen Herzinfarkt verlor, rückblickend die befreiende Wirkung ihres damaligen Einsatzes.

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Imago Katja Bienert in "Die Schulmädchen vom Treffpunkt Zoo"

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Katja Bienert bei der Wahl zu "Misses & Mister Deutschland"

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Katja Bienert bei der Wahl von Mister Germany