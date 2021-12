Ende November hat eine traurige Nachricht die Runde gemacht: Die deutsche Schauspielerin Katja Bienert (55) hat völlig unerwartet ihren geliebten Ehemann Donald Gardner verloren. Der gebürtige US-Amerikaner ist im Alter von 66 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts verstorben. Die einstige "Praxis Bülowbogen"-Darstellerin schwebt seither in großer Trauer. Jetzt rief sich Katja den Tag, an dem ihr Donald starb, noch einmal in Erinnerung und berichtete, dass sie sich ganze acht Stunden neben seinen leblosen Körper gelegt hat.

"Morgens bekam Don schlecht Luft. Ich wollte ihn ins Krankenhaus fahren, aber er wollte nicht", ließ Katja den 20. November jetzt gegenüber Bild noch einmal Revue passieren und fügte hinzu: "Er hat einen Apfelsaft getrunken, ich brachte das Glas in die Küche. Als ich zurückkam, atmete Don nicht mehr." Daraufhin habe die Schauspielerin den Notarzt gerufen. Doch dieser konnte nur noch den Tod ihres Ehemanns feststellen.

Der leblose Körper ihres Mannes verblieb auf Katjas Wunsch jedoch noch einige Zeit in den eigenen vier Wänden. "Ich habe noch acht Stunden neben meinem toten Mann gelegen, ihn gestreichelt und geküsst", erklärte die 55-Jährige. Sie habe nämlich so sehr gehofft, dass ihr Liebster diese Zärtlichkeiten noch spürt.

Katja Bienert im Sommer 2019

Katja Bienert, Schauspielerin

Schauspielerin Katja Bienert, Juni 2019

