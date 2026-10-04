Vogue Williams scherzt: Sind vier Kinder etwa zu viel?

Vier Wochen nach der Geburt ihres vierten Kindes hat Vogue Williams (41) einen ehrlichen Einblick in ihren Alltag gegeben. In der Show "Lorraine" sprach die Moderatorin über das Chaos, das mit vier Kindern einhergeht, und scherzte auch über kurze Momente des Zweifels. "Manchmal denke ich: 'Bin ich mit vier Kindern zu weit gegangen?' Vielleicht, aber nein, sie lieben es, sie lieben es, einen kleinen Bruder zu haben", witzelte sie.

Trotz dieses kleinen Überforderungsmoments gehe es ihr nach der Schwangerschaft, die für sie alles andere als leicht war, inzwischen sehr gut. Auch die drei älteren Kinder, die sie mit Ehemann Spencer Matthews (38) hat, kommen mit der neuen Situation offenbar bestens zurecht. Theodore, Gigi und Otto hätten es kaum erwarten können, ihren neugeborenen Bruder Remy endlich in die Arme zu schließen.

Zuvor hatte Vogue allerdings angedeutet, dass ihre Familienplanung möglicherweise noch nicht am Ende ist. In dem Podcast "Vogue & Amber", den sie mit ihrer Schwester Amber Williams betreibt, spielte sie nur wenige Wochen nach Remys Geburt offen mit dem Gedanken an Baby Nummer fünf. "Ich weiß nicht, wie ich damit klarkommen soll, keine weiteren Kinder zu bekommen", gab sie zu. Spencer sieht das offenbar deutlich nüchterner. Für ihn sei nach vier Kindern Schluss.

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Getty Images Vogue Williams bei den Brit Awards 2026 in Manchester, Februar 2026

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams mit ihren drei Kindern und ihrem neugeborenen Baby

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Instagram / voguewilliams Vogue Williams mit ihren drei Kindern