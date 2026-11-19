Was wusste König Charles III. (78) wirklich über den Skandal um die Familie seiner Schwiegertochter? Ein Bericht von Rob Shuter wirft nun ein neues Licht auf die Rückkehr von Prinz Harry (42) und Herzogin Meghan (45) nach Großbritannien. In seinem Newsletter "Naughty But Nice" behauptet der Society-Experte, die Sussexes hätten den Monarchen bewusst über gewisse Details im Unklaren gelassen. Konkret geht es um die schwerwiegenden Anschuldigungen gegen Meghans Vater Thomas Markle Sr. (82), von denen das Paar schon länger gewusst haben soll. "Sie erzählten dem König nicht die ganze Geschichte", verrät eine anonyme Quelle. Als Harry und Meghan im August 2026 mit ihren beiden Kindern nach Großbritannien zogen, war der Fall noch nicht öffentlich bekannt. Erst im Oktober drangen die Vorwürfe an die Öffentlichkeit.

Seinen Ursprung nahm der Skandal offenbar auf den Philippinen. Thomas Markle Jr. (60), der Halbbruder der Herzogin, will auf Cebu mutmaßliches Kindesmissbrauchsmaterial bei seinem Vater gefunden haben. Bereits am 10. Juli soll er das FBI eingeschaltet haben. Wie The Sun berichtet, kontaktierte er anschließend weitere amerikanische und philippinische Behörden. Der Fund habe ihn "entsetzt", weshalb er "keine andere Wahl" gesehen habe. Sein Vater wies die Vorwürfe gegenüber der Daily Mail als "kranke Lügen" zurück, wurde jedoch Anfang November in Florida festgenommen und auf den Philippinen angeklagt. Es gilt die Unschuldsvermutung. Im Oktober zeigte sich Meghan im Gespräch mit CBS News "zutiefst bestürzt". Ein Schreiben der Polizei habe "besorgniserregende und verstörende Anschuldigungen" beinhaltet. "Meine Gedanken sind bei allen Kindern, denen möglicherweise Leid zugefügt wurde", erklärte sie und äußerte die Hoffnung, "dass der Gerechtigkeit vollständig Genüge getan wird".

Bei der Entscheidung für ein Leben in England könnte laut Rob auch der Umgang des Königshauses mit Andrew Mountbatten-Windsor (66) eine Rolle gespielt haben. Obwohl Charles seinem Bruder im Oktober 2025 sämtliche royalen Titel aberkannte und ihn zum Verlassen der Royal Lodge bewegte, gewährte er ihm weiterhin finanzielle Unterstützung und eine Unterkunft in Sandringham. Nach dessen Festnahme im Februar 2026 betonte der Regent allerdings: "Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen." Harry und Meghan hätten sich unterdessen "Privatsphäre, Schutz und den Palast direkt um die Ecke" erhofft, behauptet der Insider. Die britische Gesetzgebung sei angesichts des amerikanischen Medienrummels für sie von Vorteil gewesen. Meghan selbst erklärte, den Kontakt ihres Vaters zu Archie und Lilibet "zum Schutz" unterbunden zu haben. Eine zeitliche Angabe korrigierte die Metropolitan Police: Das betreffende Polizeischreiben erreichte die Herzogin im Januar 2019 statt 2018.

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Imago Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrem Besuch das Community Recording Studio in Nottingham, Oktober 2026

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ActionPress Thomas Markle Sr. im Januar 2020

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