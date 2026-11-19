Yeliz Koc (33) teilt mit ihren Fans gerade nachdenkliche Worte. In ihrer Instagram-Story verbreitete sie einen Beitrag, in dem es um feinfühlige und hochsensible Frauen geht. Darin wird beschrieben, dass betroffene Frauen nicht nur auf gesprochene Worte achten. Stattdessen nehmen sie auch Energien, Stimmungen und die Körpersprache ihres Gegenübers wahr. Auch mangelnde Aufrichtigkeit oder das Gefühl, dass ihnen jemand etwas verschweigt, soll ihnen nicht lange verborgen bleiben. Der Beitrag richtet deshalb einen deutlichen Rat an alle, die das Vertrauen einer solchen Frau gewinnen wollen: "Wenn du ihr Vertrauen gewinnen möchtest, versuch am besten gar nicht erst, ihnen etwas vorzumachen, denn sie spüren es, wenn du etwas verbirgst." Yeliz verzichtete auf eine weitere Einordnung ihrer Botschaft und rückte damit kommentarlos vor allem die Themen Ehrlichkeit, Wahrnehmung und Vertrauen in den Fokus.

Im Text wird die besondere Wahrnehmung hochsensibler Frauen noch näher beschrieben. "Sie sehen dir in die Augen und blicken dabei direkt in deine Seele. Sie sagen nicht immer viel, aber sie bemerken so gut wie alles", heißt es darin. Die Gestaltung der Story hielt Yeliz eher schlicht. Den Text präsentierte sie auf einer cremeweißen Karte vor einem graubeigen Hintergrund. Personen, persönliche Aufnahmen oder andere Motive tauchten in der Story nicht auf. Auch Yeliz selbst war in dem kurzen Beitrag weder zu sehen noch zu hören. Damit ließ sie ausschließlich den weiterverbreiteten Text für sich stehen, ohne dessen Aussagen mit einem konkreten Erlebnis aus ihrem Leben zu verbinden.

Ob Yeliz, die kürzlich über den Kontakt zu ihren Halbgeschwistern sprach, sich selbst in der Beschreibung hochsensibler Frauen wiederfindet, geht aus ihrer Story nicht hervor. Ebenso bleibt offen, ob die geteilten Worte auf eine bestimmte Person oder eine aktuelle persönliche Situation anspielen sollten. Fest steht lediglich, woher die Zeilen stammen: Der Text ist erkennbar ein Beitrag von Chris Andrews und wurde ursprünglich auf dem Instagram-Account @let.s.talk.gentle veröffentlicht. Yeliz übernahm ihn lediglich in ihre eigene Story und entschied sich somit bewusst dafür, gerade diese Gedanken über Vertrauen, Wahrnehmung und Ehrlichkeit mit ihren Followern zu teilen. Weitere Details zu ihren Beweggründen nannte sie bislang nicht. Was genau hinter dem emotionalen Repost steckt, weiß somit nur Yeliz selbst.

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Imago Yeliz Koc beim Fotocall zum Start der 2. Staffel von "Yeliz & Jimi – We are Family?", September 2026

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RTL Yeliz Koc bei "Prominent verwandt"

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