Wayne Rooney (41) verzichtet seit fast sechs Monaten auf Alkohol – und spürt die Veränderung auch in seiner Ehe. Kurz vor seinem Einzug ins australische Dschungelcamp von "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" erzählte der frühere Fußballstar dem Mirror, wie sehr ihm die Entscheidung guttue. Körperlich und mental fühle er sich deutlich besser. Auch seiner Frau Coleen Rooney (40) seien sein verändertes Aussehen und seine größere Zufriedenheit aufgefallen. "Sie ist natürlich glücklich, denn was unsere Ehe betrifft, sind wir an einem besseren, viel glücklicheren Punkt. Das macht natürlich einen Unterschied", erklärte Wayne. Der neue Lebensstil scheint damit auch dem gemeinsamen Alltag des Paares gutzutun. Über Coleens Reaktion berichtete er weiter: "Sie hat natürlich gesagt, dass ich viel besser aussehe, aber auch mental bin ich an einem viel besseren Punkt."

Nach Waynes Einschätzung wirkt sich der Alkoholverzicht auf beinahe alle Bereiche seines Lebens aus. Auch beim Abnehmen habe ihm die Entscheidung geholfen. Insgesamt hat der ehemalige englische Nationalspieler über mehrere Jahre hinweg mehr als 20 Kilogramm verloren. Die Gewichtsabnahme beschränkt sich also nicht auf die vergangenen sechs Monate. Zusätzlich setzt Wayne auf eine gesunde Ernährung und regelmäßiges Training. Für seine bevorstehende Zeit im Dschungel habe er besonders auf seine Fitness geachtet und sich auf die kleinen Essensportionen vorbereitet. Spekulationen darüber, dass Abnehmspritzen hinter seiner Veränderung stecken könnten, wies er zurück. Sein frischeres Erscheinungsbild erklärt der Sportler mit seinem gesünderen Lebensstil. "Ich glaube, ich bin einfach an einem wirklich guten, sehr glücklichen Punkt", sagte er dem Mirror.

Wayne und Coleen kennen sich seit ihrer Jugend in Liverpool, sind seit mehr als 18 Jahren verheiratet und haben vier gemeinsame Söhne: Kai (17), Klay (13), Kit (10) und Cass. Ihre Beziehung musste allerdings auch schwierige Phasen überstehen. Waynes Alkoholkonsum führte in der Vergangenheit wiederholt zu Konflikten. In der Dokumentation "The Real Rooneys" stritt das Paar über seine durchfeierten Nächte, und Coleen zog zwischenzeitlich eine Trennung in Betracht. Mit dem Dschungelcamp hat sie selbst bereits Erfahrung: 2024 belegte sie bei "I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here!" den zweiten Platz. Wayne riet sie deshalb, sich nicht zu verstellen und die Zeit im Camp zu genießen. Ihn beschäftigt vor allem die Aussicht, währenddessen keinen Kontakt zu Coleen und den Kindern haben zu können. Beruflich war er zwar schon häufiger von seiner Familie getrennt. Ganz ohne Gespräche oder Nachrichten auskommen zu müssen, ist für ihn jedoch ungewohnt.

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Getty Images Wayne Rooney, Fußballer

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Getty Images Fußballspieler Wayne Rooney und seine Frau Coleen Rooney

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