Laura Gallacher (39) hat ihren Ehemann Russell Brand (51) jetzt im Gefängnis besucht. Wie Daily Mail berichtet, erschien sie am Mittwoch in der Haftanstalt HMP Littlehey in der englischen Grafschaft Cambridgeshire. Und das nicht alleine: Sie wurde von Russells Bodyguard Joe McCann begleitet. Rund zwei Stunden soll Laura mit dem Schauspieler gesprochen haben, der zu zehn Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden ist. Offenbar verlief das Wiedersehen nicht ganz entspannt: Ein anderer Gefängnisbesucher berichtete, die Anspannung sei deutlich zu spüren gewesen. Nach dem Gespräch mit ihrem Mann blieb Laura noch eine Weile in der Anstalt und unterhielt sich etwa 20 Minuten lang mit Bediensteten. Als sie das Gefängnis schließlich verließ und von dem Portal angesprochen wurde, schwieg sie. Weder zu dem Treffen noch zu den Ereignissen der vergangenen Tage wollte sie sich äußern.

Der Besuch fand nur wenige Tage nach einem Vorfall statt, der für großes Aufsehen gesorgt hatte. Bei einer gemeinsamen Andacht auf YouTube hatte Laura eine Botschaft vorgelesen, die Russell aus dem Gefängnis übermittelt hatte. "Wie ihr wisst, bin ich nicht schuldig. Ich bin nicht schuldig an den Taten, für die ich inhaftiert wurde, also geschieht hier etwas Seltsames", hieß es darin. Der Brite war zuvor verurteilt worden, weil er zwischen 2004 und 2009 eine Frau vergewaltigt und drei weitere Frauen sexuell angegriffen hatte. Das britische Justizministerium reagierte empört und bezeichnete die Veröffentlichung als "vollkommen inakzeptabel". Zudem wurde eine dringende Untersuchung eingeleitet, die klären soll, wie das Statement nach außen gelangen konnte. Gefangene dürfen nämlich ohne Genehmigung keine Mitteilungen über Angehörige veröffentlichen lassen. Sollte ein Regelverstoß festgestellt werden, drohen Russell Disziplinarmaßnahmen. Dazu zählen etwa eine Verwarnung, der Entzug von Privilegien oder die Absonderung von anderen Häftlingen. Auch eine Verlegung in ein Hochsicherheitsgefängnis steht im Raum.

Laura hatte Russell während des gesamten Gerichtsverfahrens unterstützt. Dass sie ihn nun besuchte, überraschte den Gefängnisbesucher, der mit der Daily Mail sprach, daher nicht. Erstaunt zeigte er sich allerdings darüber, wie schnell sie nach dem Wirbel um die Botschaft bei ihrem Mann auftauchte. Beim Vorlesen der Nachricht in dem YouTube-Video war Laura sichtlich emotional gewesen. Zum Abschluss hatte sie die persönlichen Worte ihres Mannes vorgelesen: "Bitte unterstützt meine geliebte Frau und meine Familie. Ich spüre eure Gebete, euer Bruder in Christus. Russell." Seine Haft hatte der Comedian zunächst im HMP Wandsworth im Südwesten Londons angetreten. Zu seinem eigenen Schutz wurde er jedoch nach Littlehey verlegt. Anders als seine vorherige Haftanstalt gehört dieses Gefängnis der Kategorie C an. Den Insassen werden dort unter anderem Yoga, Chorsingen und Hallenbowling angeboten.

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Imago Russell Brand verlässt mit seiner Ehefrau Laura Gallacher das Southwark Crown Court in London, 4. November 2026

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Getty Images Laura Gallacher vor dem Southwark Crown Court in London, November 2026

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