Rund drei Wochen nach seinem Tod herrscht nun Klarheit über die Todesursache von Sir Patrick Stewart (†86). Der Gerichtsmediziner des Los Angeles County veröffentlichte am Donnerstag die entsprechenden Angaben aus dem Totenschein des britischen Schauspielers, wie TMZ berichtet. Dem Dokument zufolge starb Patrick an den Folgen einer Alzheimer-Erkrankung. Zudem litt er an einer neurokognitiven Störung mit Lewy-Körpern. Als weitere Todesursache wird ein Herz-Kreislauf-Stillstand aufgeführt. Die Lewy-Körper-Demenz ist eine fortschreitende Erkrankung, die unter anderem das Gedächtnis und die Denkfähigkeit beeinträchtigt. Auch die Bewegungsfähigkeit der Betroffenen kann darunter leiden. Der aus Star Trek und X-Men bekannte Darsteller starb am 28. Oktober im Alter von 86 Jahren. Seine Familie machte die traurige Nachricht einen Tag später öffentlich. Dazu nutzten seine Angehörigen die offiziellen Social-Media-Kanäle des Schauspielers und wandten sich mit einer persönlichen Botschaft an die Öffentlichkeit.

Bereits in dieser Mitteilung sprachen die Angehörigen die Erkrankung des Hollywoodstars an. Sie bezeichneten seinen Krankheitsverlauf als einen "kurzen und bewegenden Weg" mit Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz. Darüber hinaus schilderten sie, wie Patrick seine letzten Stunden verbrachte. Er sei "von der herzlichen Umarmung von Freunden und Familie getragen" worden, hieß es in dem Beitrag auf seinem offiziellen Account. Außerdem sei er "von Livemusik, Gebeten, Tränen und Lachen umgeben" gewesen. Aus den jetzt veröffentlichten Dokumenten geht auch hervor, was nach seinem Tod mit seinem Körper geschah: Am 3. November wurden seine sterblichen Überreste einer alkalischen Hydrolyse unterzogen. Das Verfahren ist auch als Wasserkremation bekannt. Im Gegensatz zur herkömmlichen Einäscherung wird dabei auf offene Flammen verzichtet. Stattdessen wird der Körper mithilfe von Wasser und Chemikalien zersetzt.

Die Nachricht von Patricks Tod löste große Anteilnahme aus. Zahlreiche Freunde und langjährige Weggefährten würdigten den Schauspieler öffentlich. Dazu gehörten unter anderem Ian McKellen (87), Seth MacFarlane (53), Gates McFadden und Hugh Jackman (58), die persönliche Worte für ihn fanden. Patrick blickte auf eine mehr als sechs Jahrzehnte umfassende Karriere auf der Bühne und vor der Kamera zurück. Weltweit bekannt wurde er vor allem durch seine ikonischen Rollen als Captain Jean-Luc Picard in "Star Trek" und als Professor Charles Xavier in den "X-Men"-Filmen. Doch auch abseits der großen Filmproduktionen machte sich der Brite einen Namen. So gehörte er der renommierten Royal Shakespeare Company an und stand mit ihr auf der Theaterbühne. Für seine schauspielerische Leistung im Fernsehfilm "Moby Dick" wurde er außerdem für einen Emmy und einen Golden Globe nominiert.

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Getty Images Patrick Stewart bei der Premiere von "Star Trek: Picard"

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United Archives GmbH / ActionPress Patrick Stewart als Jean-Luc Picard

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